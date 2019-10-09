Antidepresandan değil, depresyonun kendisinden korkun

Psikiyatri Uzmanı Dr. Yunus Emre Sönmez, ruhsal durumda yaşanan olumsuzlukların birçok bedensel hastalığı ya tetiklediğini veya sürdürücü bir faktör olarak rahatsızlığın iyileşmesini güçleştirdiğini belirterek, "Bu nedenle antidepresan ilaçlardan korkmak yerine depresyonun kendisinden korkmak daha akla yatkındır” dedi. Medline Adana Hastanesi Dr. Yunus Emre Sönmez, antidepresan ilaçların artık insanların ev gezmelerinde bile birbirlerine tavsiye ettikleri bir ilaç haline geldiğini ve yalan yanış bilgilerin yayıldığını ifade ederek, “Antidepresanlar ve antipsikotikler gibi psikiyatrik ilaçların çoğu bağımlılık yapma potansiyeli taşmaz. Hipnosedatifler olarak adlandırdığımız alprazolam, lorazepam, diazepam içerikli ilaçlar, ülkemizde kontrole tabi olarak satılan ve yeşil reçete ile temin edilen bazı ilaçların ise bağımlılık potansiyeli olabileceği düşünülmektedir. Bu ilaçların dahi doktorun önerdiği doz ve sürede kullanılması halinde bağımlılık yapma ihtimali yok denecek kadar azdır” diye konuştu.

Yanlış bilgi zarar veriyor

Antidepresan kullanan bazı hastalarda ilacın ani olarak kesilmesi ile sersemlik, baş ağrısı, uyuşukluk, terleme, bulantı, huzursuzluk ve duygulanımda ani değişiklikler görülebildiğini belirten Dr. Sönmez, bu belirtilerin ortaya çıkmasının ise antidepresanların bağımlılık yaptığı yönündeki yanlış inanışı güçlendirebildiğini söyledi. Bu tür bilgi kirliliğinin özellikle internet ortamında ya da kişinin kendi sosyal çevresinde hızla yayılarak antidepresan kullanımı ve depresyon gibi önemli bir rahatsızlığın tedavisini sekteye uğratabildiğini ifade eden Dr. Sönmez, “İlacın ani olarak kesilmesi ile oluşan bu belirtiler bağımlılık değil kesilme belirtileridir ve ilacın kandaki konsantrasyonunun hızla düşmesi sonucu ortaya çıkar. Oysa ki ilacın doktor kontrolünde ve dozunun yavaşça azaltılarak kesilmesiyle bu durumun önüne rahatlıkla geçilebilir” şeklinde konuştu.

İlaçtan değil depresyondan korkun

Modern psikiyatride kullanılan antidepresan ilaçların hastayı uyutarak ya da uyuşturarak sorunları unutturan, duyguları bastırarak insanları hissizleştiren ilaçlar olarak anılır hale gelmesinin giderek yaygınlaştığına dikkati çeken Dr. Sönmez, şöyle devam etti:

"Antidepresan ilaçlar beyinde bozulan nörokimyasal metabolizmayı düzenleyerek etkisini gösterir ve depresyon belirtilerini azaltırlar. Bedensel hastalıklar için kullanılan ve etkisi kanıtlanmış birçok ilaç gibi etki gösteren bu ilaçlara ön yargılı yaklaşmak ve depresyon tedavisini geciktirmek depresyon süresinin uzamasına neden olmaktadır ki bu durum ilaç yan etkilerinden çok daha sıkıntılı durumlara yol açmaktadır. Bugün artık net olarak bilinmektedir ki ruhsal durumda yaşanan olumsuzluklar birçok bedensel hastalığı ya tetiklemekte veya sürdürücü bir faktör olarak rahatsızlığın iyileşmesini güçleştirmektedir. Bu nedenle antidepresan ilaçlardan korkmak yerine depresyonun kendisinden korkmak daha akla yatkın."