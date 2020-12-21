Antidepresanın zararları nelerdir?

Antidepresan ilaçlar, depresyon tedavisinden obsesif kompulsif bozukluğa kadar pek çok psikolojik rahatsızlıkta kullanılabilen ilaçlardır. Günümüzde, kullanımında giderek artış gözlemlenen antidepresanların etkileri ise sıklıkla tartışma konuşma olmaktadır. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...
Antidepresan ilaçlar, ihtiyaç duyulması halinde çeşitli psikolojik rahatsızlık için kullanılabilmektedir. Bu noktada hastaların kişisel hikayelerinin gerek ilaç ihtiyacı gerekse de dozun belirlenmesi bakımından son derece önemli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Tüm bu önemli ayrıntılar göz önüne alındığında antidepresan ilaçlar psikolojik anlamda kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Peki antidepresan ilaçlar hangi rahatsızlıklar için kullanılır?
Pek çok diğer ilaç gibi antidepresanlar da çeşitli yan etkilere sahiptir. Bu yan etkiler, zaman zaman hasta açısından tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilecek riskler taşımaktadır. Dolayısıyla diğer ilaçlarda da olduğu gibi antidepresan kullanımında da ilaçların dozajının doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle antidepresan ilaçların alımında ve dozajının belirlenmesinde doktor kontrolünün önemi çok büyüktür. Aynı şekilde antidepresan ilaç kullanımının hastanın hikayesiye göre ayarlanması da ciddi ölçüde önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, antidepresanın ilaç reçete edecek bir doktorun da hastaya göre değerlendirme yapması gerekmektedir.
Bu ilaçların en bilinen yan etkilerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:
Son yıllarda kullanımında ciddi bir artış gözlemlenen antidepresanın kalıcı zararları olacağı düşüncesiy pek çok insanı korkutmaktadır. Özellikle ebeveynler ya da hasta yakınları, bu tür nedenlerle hastanın antidepresan ilaçlar kullanmasına şiddetle karşı çıkabilmektedir. Ancak antidepresanların kalıcı zararlarına kanıt sayılabilecek ciddi bir bulgu olduğunu söylemek son derece zordur. Ortaya çıkabilecek olası yan etkiler, dozajın ya da ilaç kullanımının düzenlenmesi yoluyla çoğu zaman giderilebilmektedir.
Antidepresan konusunda kişileri endişelendiren bir konu da antidepresanların beyne zararları hakkındadır. Antidepresanların beyin üzerinde kalıcı anlamda zararlı bir etki oluşturduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Kimi kaynaklar ya da zaman zaman hastalar tarafından bu tür ilaçların bağımlılık geliştirdiği ifade edilse de tıp dünyası açısından bu iddia da tartışmalı bir konumdadır.
Ancak antidepresanlar işleyiş olarak beyindeki nörotransmitter maddelerin artıran ilaçlardır. Bu doğrultuda kimi hastalarda serotonin sendromu ismi verilen komplikasyonun gelişebildiği görülmektedir. Bilinç bulanıklığı, aritmi, ateş, çarpıntı ve kaslarda seyirme gibi etkileri olabilen bu sendrom son derece tehlikeli olabilmektedir. Dolayısıyla bulgulara rastladığınızda hemen doktorunuzla iletişime geçmeniz son derece önemlidir.
Peki antidepresanların cilde zararları nelerdir? Antidepresan kullanımının cildi yaşlandırdığına dair çeşitli iddialar olsa da bu konuda kesin bir bulguya rastlandığını ifade etmek oldukça güçtür. Çünkü yapılan araştırmalar doğrultusunda meydana gelen yaşlanma belirtilerinin tam olarak depresyon kaynaklı mı, yoksa ilaçların bir sonucu mu olduğu henüz bilinmemektedir.
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