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Antidepresanın zararları nelerdir?

21.12.2020 15:19 | Son Güncelleme:
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Antidepresanın zararları nelerdir?

Depresyon ve kaygı bozukluğu gibi problemlerin yanı sıra antidepresanlar uyku sorunları ve sosyal fobi gibi çeşitli rahatsızlıklar için de reçete edilebilen ilaçlardır. Vücut ve ruh sağlığı üzerinde pek çok diğer ilaç gibi zararlı yan etkilere sahip olabilmektedir Peki antidepresanın zararları nelerdir?

Antidepresan ilaçlar, depresyon tedavisinden obsesif kompulsif bozukluğa kadar pek çok psikolojik rahatsızlıkta kullanılabilen ilaçlardır. Günümüzde, kullanımında giderek artış gözlemlenen antidepresanların etkileri ise sıklıkla tartışma konuşma olmaktadır. İşte konu hakkında merak edilen detaylar...

Antidepresan İlaçlar Hangi Hastalıklarda Kullanılır?

Antidepresan ilaçlar, ihtiyaç duyulması halinde çeşitli psikolojik rahatsızlık için kullanılabilmektedir. Bu noktada hastaların kişisel hikayelerinin gerek ilaç ihtiyacı gerekse de dozun belirlenmesi bakımından son derece önemli olduğunu belirtmekte fayda vardır. Tüm bu önemli ayrıntılar göz önüne alındığında antidepresan ilaçlar psikolojik anlamda kişilere pek çok fayda sağlamaktadır. Peki antidepresan ilaçlar hangi rahatsızlıklar için kullanılır?

  • Antidepresan ilaçların kullanımına en sık rastlanan şikayetlerden biri obsesif kompülsif bozukluktur. Rahatsız edici takıntılı düşünce ya da davranışların görülebildiği bu tür hastalıklarda antidepresanların semptomları azaltıcı bir etki sağladığı bilinmektedir.
  • Benzer bir biçimde kaygı ya da anksiyete bozukluğu ismi verilen rahatsızlıklarda da antidepresan kullanımı yaygındır. Anksiyete bozukluğuna sahip olan hastaların endişelerindeki fazlalık, zaman zaman depresif bir ruh haline sürüklenmelerine de sebep olabilmektedir. Bu hastalarda antidepresan ilaçlar yardımcı bir etki yaratabilmektedir.
  • Travma sonrası yaşanan stres bozukluğunda da doktorlar tarafından antidepresan ilaçlar reçete edilebilmektedir.
  • Bunlara ek olarak zaman zaman, uzun süreli kronik ağrı çeken hastalarda da antidepresan kullanımının olumlu etkilerine dair çeşitli bulgular mevcuttur.
  • Antidepresan ilaçlar, beyinde bulunan serotonin ve noradrenalin adı verilen kimyasal maddelerin oranını arttırır. Nörotransmitter adı verilen bu maddelerin artışı kişinin ruh hali üzerinde büyük ölçüde olumlu etkilere sebep olmaktadır. Ayrıca bu maddelerin salgılanması sayesinde vücuttaki ağrı hissi de azalabilmektedir. Ancak antidepresan ilaçların, gerek ağrı gerekse de ruhsal problemler açısından sorunun kaynağını ortadan kaldırmadığı gözden kaçırılmamalıdır. Bu doğrultuda antidepresan ilaçlar ile birlikte doktor kontrolü ve psikoterapi seansları da büyük önem arz etmektedir.

Antidepresanların Yan Etkileri Nelerdir?

Pek çok diğer ilaç gibi antidepresanlar da çeşitli yan etkilere sahiptir. Bu yan etkiler, zaman zaman hasta açısından tehlikeli durumlar ortaya çıkarabilecek riskler taşımaktadır. Dolayısıyla diğer ilaçlarda da olduğu gibi antidepresan kullanımında da ilaçların dozajının doğru belirlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle antidepresan ilaçların alımında ve dozajının belirlenmesinde doktor kontrolünün önemi çok büyüktür. Aynı şekilde antidepresan ilaç kullanımının hastanın hikayesiye göre ayarlanması da ciddi ölçüde önem taşımaktadır. Bu doğrultuda, antidepresanın ilaç reçete edecek bir doktorun da hastaya göre değerlendirme yapması gerekmektedir.

Bu ilaçların en bilinen yan etkilerini ise şu şekilde sıralamak mümkündür:

  • Antidepresan kullanımının yaygın yan etkilerinden biri, hastanın ilk başlarda kendisini daha endişeli hissetmesidir. Ancak antidepresanların sadece ruhsal değil, bedensel, hormonal ya da biyolojik yan etkileri de mevcuttur.
  • Bu doğrultuda hazımsızlık, ishal, kabızlık ya da mide ağrısı gibi çeşitli rahatsızlıkların ortaya çıkması muhtemeldir. Ancak ağrıların artması ya da sıklaşması durumunda doktorunuza başvurmanız son derece önemlidir.
  • İştahta azalma ya da tam tersine artma gibi belirtiler de antidepresan kullanımının sık görülen yan etkilerindendir.
  • Bunlara ek olarak olarak antidepresanların cinsel istekte azalma ya da orgazm olmada zorluk gibi çeşitli etkiler ortaya çıkarması söz konusu olabilir.
  • Ayrıca bulanık görme, çarpıntı ya da baş dönmesi gibi semptomların gelişmesinin olasılığı da vardır.
  • Her antidepresan kullanımında bu yan etkilerin ortaya çıkması beklenmez. Ancak zaman zaman bu tür zararlı yan etkilerin meydana geldiği gözlemlenmiştir. Bu noktada sürecin her aşamasında doktorunuzla iletişim halinde olmanız büyük önem arz etmektedir.

Antidepresanların Kalıcı Zararları Var Mıdır?

Son yıllarda kullanımında ciddi bir artış gözlemlenen antidepresanın kalıcı zararları olacağı düşüncesiy pek çok insanı korkutmaktadır. Özellikle ebeveynler ya da hasta yakınları, bu tür nedenlerle hastanın antidepresan ilaçlar kullanmasına şiddetle karşı çıkabilmektedir. Ancak antidepresanların kalıcı zararlarına kanıt sayılabilecek ciddi bir bulgu olduğunu söylemek son derece zordur. Ortaya çıkabilecek olası yan etkiler, dozajın ya da ilaç kullanımının düzenlenmesi yoluyla çoğu zaman giderilebilmektedir.

Antidepresanların Beyne Zararları Nelerdir?

Antidepresan konusunda kişileri endişelendiren bir konu da antidepresanların beyne zararları hakkındadır. Antidepresanların beyin üzerinde kalıcı anlamda zararlı bir etki oluşturduğuna dair kesin bir kanıt yoktur. Kimi kaynaklar ya da zaman zaman hastalar tarafından bu tür ilaçların bağımlılık geliştirdiği ifade edilse de tıp dünyası açısından bu iddia da tartışmalı bir konumdadır.

Ancak antidepresanlar işleyiş olarak beyindeki nörotransmitter maddelerin artıran ilaçlardır. Bu doğrultuda kimi hastalarda serotonin sendromu ismi verilen komplikasyonun gelişebildiği görülmektedir. Bilinç bulanıklığı, aritmi, ateş, çarpıntı ve kaslarda seyirme gibi etkileri olabilen bu sendrom son derece tehlikeli olabilmektedir. Dolayısıyla bulgulara rastladığınızda hemen doktorunuzla iletişime geçmeniz son derece önemlidir.

Antidepresanların Cilde Zararları Nelerdir?

Peki antidepresanların cilde zararları nelerdir? Antidepresan kullanımının cildi yaşlandırdığına dair çeşitli iddialar olsa da bu konuda kesin bir bulguya rastlandığını ifade etmek oldukça güçtür. Çünkü yapılan araştırmalar doğrultusunda meydana gelen yaşlanma belirtilerinin tam olarak depresyon kaynaklı mı, yoksa ilaçların bir sonucu mu olduğu henüz bilinmemektedir.

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