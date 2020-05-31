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Antifa ABD’de Terör Örgütü mü İlan Edilecek?

31.05.2020 22:19 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump Amerikan yönetiminin anti-faşist grup Antifa’yı terör örgütü listesine dahil edeceğini belirtti

Antifa ABD’de Terör Örgütü mü İlan Edilecek?

Başkan Donald Trump Amerikan yönetiminin anti-faşist grup Antifa’yı terör örgütü listesine dahil edeceğini belirtti.

Trump bu düşüncesini sosyal medya üzerinden paylaştı.

Trump’ın kararının ülke geneline yayılan protestolar sırasında gelmesi dikkat çekti.

Adalet Bakanı William Barr da protestoların radikaller tarafından rehin alındığını belirtmişti.

Ülke genelindeki protestolara ne kadar Antifa üyesinin katıldığı belli değil.

Minnesotalı yetkililer Cumartesi günü gözaltına alınanların yüzde 20’sinin eyalet dışından olduğunu belirtmişti.

Trump daha önceki sosyal medya mesajlarında da Antifa’yı terör örgütü olarak nitelemişti. Sadece Trump değil, Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz gibi bazı muhafazakar siyasetçiler de Antifa’yı terör örgütü olarak nitelemişti.

Trump’ın bu açıklamasına rağmen yönetimin Antifa’yı terör örgütü ilan etmek için bazı federal dairelerin koordinasyonunu gerektirecek önlemleri yürürlüe koyup koymayacağı merak konusu.

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