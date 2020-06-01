Antifa nedir: Trump'ın 'terör örgütü' ilan etmek istediği faşizm karşıtı oluşum

ABD bir kez daha kısaca Antifa olarak adlandrılan antifaşist hareketi tartışıyor.

Altı gün önce ABD'nin Minneapolis kentinde bir polis memurunun silahsız bir siyah olan George Floyd'u dakikalarca boğazına basarak öldürmesinin ardından başlayan ve hızla yayılan gösterilerde Antifa da sokaklarda.

Beyaz ırkın üstünlüğünü savunan ve neo-Nazi anlayışını destekleyen aşırı sağcı gruplara tepki olarak oluşan Antifa, ABD'nin muhafazakâr kesimleri tarafından ise 'en az aşırı sağ kadar tehlikeli' olarak tanımlanıyor.

Antifa nedir?

Antifa'nın (Anti-faşist ya da Anti-faşist hareketin kısaltması) kolaylıkla sol eğilimli olarak nitelendirilebilir.

Pek çok üye ırkçılık ve cinsiyetçiliğin her türüne ve Trump'ın canlandırdığı milliyetçilik, göçmen karşıtlığı ve Müslüman karşıtlığına güçlü bir şekilde karşı çıkıyor.

Ancak isimlerinin işaret ettiği gibi, Antifa daha çok sol politikaları desteklemek yerine aşırı sağcı ideolojiyle mücadele etmek üzerine kurulu.

Ana akım solun tersine, seçimleri kazanmak veya yeni kanunların yürürlüğe konması için geleneksel araçlarla güç kazanmanın peşinde değiller.