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  4. Antifriz içen adam hastanelik oldu! Arkadaşlarıyla zararlı olmadığını kanıtlamak için iddiaya girmiş

Antifriz içen adam hastanelik oldu! Arkadaşlarıyla zararlı olmadığını kanıtlamak için iddiaya girmiş

13.01.2022 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şaşkına çeviren olay Konya'da yaşandı. Kulu ilçesinde arkadaşlarıyla iddiaya giren bir genç, zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı antifriz içti. Bir süre sonra fenalaşan 25 yaşındaki genç hastaneye kaldırıldı.

Antifriz içen adam hastanelik oldu! Arkadaşlarıyla zararlı olmadığını kanıtlamak için iddiaya girmiş

Konya Kulu'da yarım çay bardağı antifriz içen 25 yaşındaki S.A.A. rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. 25 yaşındaki gencin arkadaşlarına 'zararlı olmadığını' kanıtlamak için antifriz içtiği öğrenildi. İşte şaşkına çeviren olayın detayları...

Olay, Kulu ilçesi Katır tepesi mevkiinde bulunan sanayi bölgesinde meydana geldi.

ARKADAŞLARIYLA İDDİAYA GİRMİŞ

Edinilen bilgiye göre, sanayide arkadaşları ile antifrizin insan vücuduna zararlı olmadığını kanıtlamak için yarım çay bardağı içen S.A.A. (25) daha sonra rahatsızlanınca Kulu Devlet Hastanesine gitti.

FFD

KONYA ŞEHİR HASTANESİNE SEVK EDİLDİ

Hastanede ilk müdahaleleri yapılan gencin daha sonra ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildiği öğrenildi.

(İHA)

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