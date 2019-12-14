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Antifriz yazılı bidondan etil alkol çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adana polisi, yılbaşı öncesi sahte içki piyasaya sürmek isteyenlere yönelik yaptığı operasyonda, üzerinde antifriz yazılı bidonlarda bin litre etil alkol ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yıl başı öncesi Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde bir ikamette sahte içki hazırlandığı ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını aldı.

Adana polisi, yılbaşı öncesi sahte içki piyasaya sürmek isteyenlere yönelik yaptığı operasyonda, üzerinde antifriz yazılı bidonlarda bin litre etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, yıl başı öncesi Seyhan ilçesine bağlı Aydınlar Mahallesinde bir ikamette sahte içki hazırlandığı ve piyasaya sürülmeye çalışıldığı ihbarını aldı. Polis ihbar üzerine adrese yaptığı baskında üzerlerinde antifriz yazılı 5 litrelik bidonlar ele geçirdi. Polis bidonları açıp kontrol ettiğinde içki yapımında kullanılan etil alkol olduğunu tespit etti. Polis bin litre etil alkole el koyup imha etti. Ayrıca baskında yine üzerinde antifriz yazılı 250 farklı ebatlarda boş koli, 300 şişe bulundu. Polis ikamette bulunan K.S.’yi gözaltına aldı. Zanlı emniyete götürülerek sorguya alındı.

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