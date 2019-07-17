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Antifrizli su görünümlü etil alkol

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 08:57 | Son Güncelleme

Adana’da 16 günde 8 kişinin sahte alkolden zehirlenmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, bir depoda üzerinde "antifrizli cam suyu" yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi.Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı.

Adana’da 16 günde 8 kişinin sahte alkolden zehirlenmesinin ardından operasyonlarını sıklaştıran polis, bir depoda üzerinde "antifrizli cam suyu" yazan 479 adet 5 litrelik bidonlarda etil alkol ele geçirdi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, bir depoda etil alkol olduğu ihbarını aldı. Polis depoya yaptığı baskında 479 adet 5 litrelik bidonlar içinde toplam 2 bin 395 litre antifrizli cam suyu olduğunu gördü. Ancak polis depo görevlisi iki şahsın hareketlerinden şüphelenerek bidonları açıp kontrol ettiğinde bidonlarda etil alkol olduğunu belirledi. Polis 2 şahsı gözaltına alırken, etil alkollere el konuldu.
Son 16 günde Mersin’de 9, Adana’da 8 ve Niğde’de 1 kişi olmak üzere toplam 18 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetti.

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