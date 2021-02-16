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Ünlü kütüphane derledi: Antik dönem aşk büyüleri

16.02.2021 10:08 | Son Güncelleme:
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Ünlü kütüphane derledi: Antik dönem aşk büyüleri

İngiltere’nin başkenti Londra’daki ulusal kütüphane British Library, 14 Şubat Sevgililer Günü’ne özel, koleksiyonunda yer alan 4’üncü yüzyıl Mısır’ından kalma bir el kitabı olan ‘Papyrus 121’den ilginç aşk büyülerini derledi.

Kütüphanenin internet sitesinde yayımlanan makalede, normalde 2 metreden uzun rulo halinde bir papirüs olan kitaptaki büyülerin sevgi ve tutku uyandırdığına inanıldığı belirtildi. Makaleye göre, bazı büyüler sevilen kişiyi büyüyü yapana bağlamak için tasarlanmıştı. Hatta bazı büyülerin kurbanın acı çekmesine neden olacak kadar ileri gittiğine inanılıyordu. Papirüste söz konusu büyülerin nasıl, hangi malzemelerle yapılacağı ve etkisinin ne olduğuyla ilgili görüşlerin yer aldığı ifade edildi.

‘FORMÜL EZBERLEMESİ LAZIMDI’

Papirüste yer alan en ilginç ve güçlü büyülerin başında Antik Yunanca’da ‘agoge’ ve ‘agogimon’ olarak adlandırılan ‘yol gösteren’ aşk büyüsü geliyor. Bu büyünün amacı, kurbanı sihri gerçekleştiren kişiye getirmektir. Bu büyüyü yapmak isteyen kişinin, bir deniz kabuğuna siyah bir eşeğin kanıyla kutsal isimleri yazması ve kurbanı çekmek için bir formül ezberlemesi gerekiyordu. ‘Charakteres’ olarak bilinen sihirli işaretler de başka bir güçlü aşk büyüsü aracıydı. Bu semboller genellikle yıldız işareti veya küçük dairelerle biten çizgiler şeklindeydi. Bu büyüde bir levhanın üzerine söz konusu sihirli işaretlerin isimlerle kazınması, levhanın bir tutam saç veya bir parça giysiyle sarılması ve denize atılması gerekiyordu. Ayrıca, uygulayıcının yazı yazmak için enkaz halindeki bir geminin bakır çivisini kullanması şart koşuluyordu.

SİHİRLİ SÖZCÜĞÜ 7 KEZ SÖYLEDİLER!

Büyüleri anlatan papirüste içki bardağı gibi sıradan bir eşyaya da ‘büyü’ yapılabileceği yazılmış. Papirüste, sihirli sözcüklerin yedi kez söylenmesi sonucu büyülenen bardaktan içki içen eski sevgilinin geri döneceği vadediliyor. British Library, aşk büyülerinin daha sonraki yüzyıllarda da özellikle Ortaçağ’da popüler olduğunu belirtti.


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