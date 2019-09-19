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Antik dönem gemicilik simgesi "Abora-IV" Türkiye'ye kazandırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 09:54 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle, antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV" Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenecek

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı'nın girişimleriyle, Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle inşa edilen "Abora-IV" gemisi Türkiye'ye kazandırıldı.

Görlitz'in 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve kamıştan yapılan antik gemi replikası "Abora-IV", Kaymakcı'nın girişimleriyle AB İletişim Stratejisi kapsamında Antalya'da Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenecek.

Almanya'nın Chemnitz kentindeki "Deneysel Arkeoloji ve Araştırma Derneği" himayesinde, Görlitz yönetimindeki 12 kişilik ekiple yürütülen ABORA-4 Projesi, antik çağlarda Mısırlı denizcilerin kamıştan mamül küçük gemilerle boğazlardan geçip Karadeniz'deki limanlara ulaşabildiklerini kanıtlamayı amaçlıyor.

- Kaş Limanı'nda bu akşam törenle karşılanacak

Asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı hedefleyen yolculuğunda "Abora-IV" gemisi, Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan yola çıkıp İstanbul Boğazı'nı geçtikten sonra Çanakkale Boğazı'na ulaştı.

Deneysel arkeoloji projesi olan Abora-IV, güzergahı kapsamında uğrayacağı Kaş Limanı'nda bu akşam törenle karşılanacak.

- Patara Antik Limanı'nda sergilenecek

Bolivya'dan getirilen özel kamışlarla Bulgaristan'ın Varna kentinde imal edilen ve antik dönem denizcilik yöntemleriyle yol alabilecek şekilde tasarlanan 14 metre uzunluğundaki Abora-IV, 1 Ağustos'ta düzenlenen törenle denize indirildi.

Abora-IV, 20 Ağustos'ta İstanbul Boğazı girişinde Kıyı Emniyet Amirliği botlarınca karşılandı ve önce Rumeli Feneri'ne sonra da Kalamış Yat Limanı'na çekildi.

Daha sonra Türk makamlarınca sağlanan kılavuz gemilerin refakatinde Çanakkale Boğazı'nı geçen geminin kaptanı Görlitz, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü ziyaret ederek bilimsel bir toplantıya konuk oldu ve Türk makamlarından gördüğü yakın ilgiyi övgüyle dile getirdi.

Görlitz, Abora-IV gemisinin, 15-20 Eylül'de tamamlanması öngörülen Akdeniz turunun ardından antik çağlarda Mısırlıların uğrak yeri olan Antik Patara Limanı'nda sergilenmesi koşuluyla, Türk makamlarına hediye etmeyi arzu ettiğini belirtti ve Abora-IV projesinin tüm evrelerini kapsayan metinler, fotoğraflar ve videolar eşliğinde bir sergi açılmasını da önerdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, söz konusu öneriyi kabul etti.

Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı da Avrupa Birliği İletişim Stratejisi çerçevesinde, seyahat sırasındaki paylaşımları, kitap ve belgesel film türü yayınları ile seyahatten sonra düzenlenecek sergi, sempozyum, konferans gibi etkinlikler aracılığıyla uluslararası kamuoyuna geniş şekilde yansıması beklenen bu yolculuğu destekliyor.

Abora-IV adlı geminin Patara Antik Limanı'nda kalıcı olarak sergilenerek, Türkiye'nin tanıtımına ve AB İletişim Stratejisi kapsamındaki çalışmalara katkıda bulunması öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
ABORA-IV antik dönem Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakc

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