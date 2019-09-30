Antik dönemde de depremden korunmaya çalışmışlar

DENİZLİ (AA) - SEBAHATDİN ZEYREK - UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale Hierapolis Antik Kenti'nde dönemin mühendislerinin, bin 800 yıl önce yaptıkları "kutsal çeşmeyi", mimari tekniklerle depremden korumaya çalıştıkları tespit edildi.

Milattan önce 2. yüzyılda Bergama Kralı 2. Eumenes tarafından kurulan Hierapolis Antik Kenti'ndeki 1957'de başlayan kazı çalışmaları sürüyor.

Prof. Dr. Francesco D'Andria'nın emekli olmasının ardından göreve başlayan Prof. Dr. Grazia Semeraro yönetiminde 60 kişilik ekip, Apollon Kutsal Alanı, anıtsal çeşme, tiyatronun yakınındaki evler ile nekropolis gibi pek çok noktada kazı ve restorasyona devam ediyor.

Kazılarda ortaya çıkan eserler titizlikle uzman arkeologlar tarafından incelemeye alınıyor.

Semeraro, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Plütonyum'un yanında bulunan "kutsal çeşmede" geçen yıl yaptıkları kazı çalışmalarının ardından bu yıl restorasyon işlemlerine başladıklarını belirtti.

Çeşmenin çok değerli bir anıtsal yapı olduğunu vurgulayan Semeraro, şöyle devam etti: