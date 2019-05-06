Antik dönemin en büyük kutsal alanı ayağa kaldırılacak

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde bulunan Lagina Kutsal Alanı'ndaki kazı çalışmaları hızlandı. Çalışmalar kapsamındaki Hekate Tapınağı'nın sütunları ayağa kaldırılacak. Lagina Kutsal Alanı, Pagan dinleri açısından önemli bir merkez olarak kabul ediliyor.

Çalışmaları incelemek üzere Antik Kent'e giden Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Yatağan Belediye Başkanı AK Parti'li Mustafa Toksöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, kalıntıları gezip, çalışmalar hakkında Pamukkale Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi, Stratonikeia ve Lagina Antik Kentleri Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten bilgi aldı.

Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, Lagina Kutsal Alanı ve Stratonikeia Antik Kenti'nde antik dönemden günümüze tüm dönemlere ait eserlerde kazı, restorasyon ve konservasyon çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

'ANTİK DÖNEMDE BUNDAN DAHA BÜYÜK KUTSAL ALAN YOK'

Paganizm’in kökenleri dünyanın kadim doğa dinlerine dayanan bir inanç biçiminin genel adı olduğunu belirten ve Lagina’nın da bir Paganizm dini merkezi olduğunu ifade eden Prof. Dr. Bilal Söğüt, "Stratonikeia ve Lagina'da Antik Dönem'den günümüze tüm dönemlere ait eserlerde çalışmalar yürütüyoruz. Bunlardan birisi de Lagina'daki faaliyetlerimiz. Burada kutsal alanda, bağ evinde çalışmalar yaparak buraları koruyor ve ayağa kaldırıyoruz. Burayı ziyaret edenlerin daha nezih bir ortamda burayı gezmelerini istiyoruz çünkü Antik Dönem'de bundan daha büyük kutsal alan yok. Biz bu değerleri insanlara sunma konusunda elimizden gelen tüm çalışmaları gerçekleştiriyoruz" dedi.

Antik kenti gezen Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek ise "Lagina Anti Kenti Kazı Başkanlığı ve Yatağan Kaymakamlığı iş birliğiyle yürüttüğümüz GEKA destekli çalışmalar kapsamında önümüzdeki günlerde buranın tuvaletleri tamamlanmış, sütunlar ise ayağa kaldırılmaya başlıyor olacak. Bugüne kadar GEKA ve Kültür Bakanlığı'nın doğrudan desteklerini hep aldık. Belediyelerimizden destek alamamıştık. İnşallah Yatağan Belediyesi artık bu iki antik kentimize de doğrudan destek olacak" diye konuştu.

'STRATONİKEİA VE LAGİNA'YI YATAĞAN'IN GELECEĞİ OLARAK GÖRÜYORUZ'

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz de 31 Mart Yerel Seçimleri'nde belediye başkanlığı görevine geldiği günden bu yana ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli çalışmalar yürütmeye çalıştıklarını ve bundan sonraki süreçte de Yatağan için bu çalışmaları süreceğini söyledi. Toksöz, Stratonikeia ve Lagina'ya büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Bu iki antik kenti Yatağan'ın geleceği olarak görüyoruz. Burada yapacağımız hizmetlerle Yatağan'ın değerini artırmayı hedefliyoruz. Kültür turizminin kalkınması için belediye olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu noktada Yatağan'ın turizm ilçesi olarak adledilmesi için projelerimizi hazırladık, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden onaylattık. İnşallah Kültür ve Turizm Bakanlığımız'ın ve Cumhurbaşkanımız'ın onayını almak için önümüzdeki günlerde Ankara'ya gideceğiz. Bunun da Yatağan'a artı bir değer katacağını düşünüyoruz" dedi.

AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ise kendisinin turizmcilikle uğraştığını hatırlatarak Muğla'nın turistik ve kültürel değerlerini ortaya çıkarma noktasında üzerlerine düşeni yaptıklarını söyledi. Mete, Stratonikeia ve Lagina'ya hayran kaldığını belirterek, şunları söyledi: "Kültür ve Turizm Bakanımız'ın burayı ziyareti sonrasında buradaki kazı çalışmalarının süresi 12 aya çıkartıldı. Bu sayede ekipman ve bütçe olarak artı değer sağlandı. Şimdi bize düşen bu desteği artırarak bugüne kadar gün yüzüne çıkmamış eserleri gün yüzüne çıkartmak ve ülkemize önemli bir antik kent kazandırmaktır. Bu doğrultuda buraları turizme kazandırarak bölge halkının bundan ekonomik gelir elde etmesini de hedeflemekteyiz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ramazan ayından sonraki Muğla programına bu iki antik kenti katmak için özel bir gayret göstereceğiz. İnşallah gün yüzüne çıkan eserleri toplayarak buraları ulusal arenada bir değer haline getiririz. İnanıyorum ki Yatağan ilerleyen süreçte çok önemli bir değer kazanacak."