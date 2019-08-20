"Abora-IV" ile yolculuk, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı amaçlıyor.

"Abora IV" gemisinin sadece denizcilik alanındaki tekniklerin bir toplamı olmadığını vurgulayan Görlitz, 'Modern topluma şunu söylememiz gerekiyor. Günümüzde kullandığımız tekniklerin kaynağı antik dönemde keşfedilmiş ve tüm alanlarda kullanılmış. Modern toplumun tüm teknik zenginliği antik dönemin mirası. Biz yolculuğumuzda o dönemki resimlerden esinlenerek tasarladığımız gemiyle bunu kanıtlamaya çalışıyoruz. İnsanlar bu gemilerle Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz hattı boyunca ticaret yapmışlar ve açık denizlerde seyahat etmişler. Bunu 4 bin yıldan fazla bir zaman önce yapmış olmaları gerçekten büyüleyici. Ben bu gemiyle insanları hem tarihe yolculuğa hem de öz eleştiriye davet ediyorum." dedi.

Görlitz, Türkiye coğrafyasının, insanlığın tarihsel birikimi açısından son derece önemli ve büyük bir mirasa sahip olduğunu söyledi.

Türkiye'nin antik dönemden itibaren çok önemli gelişmelerin merkezi olduğunu ifade eden Görlitz, şunları kaydetti:

"Bu coğrafya ticaret yolları üzerinde ve medeniyetlerin kesişim noktası olarak her zaman önemliydi. Türkiye aslında o dönem her şeyin merkeziydi. Kuzey ve güneyin kesişim noktası da yine bu coğrafyaydı. Bu sebeple İstanbul ve Çanakkale tarihi açıdan olduğu gibi bizim rotamızda da kritik bir öneme sahip ve Türkiye bu önemi her zaman koruyacak. Göbeklitepe de bu coğrafyada yaşanan medeniyetin ne kadar eski olduğunu, Mısır'dan bile çok daha eski zamanlara dayanan teknik gelişmelerin merkezi olduğunun bir kanıtı."

Görlitz, geminin dünyadaki sorunların çözümüne de katkı sağlayabilecek bir bakış açısı sunduğunu belirterek, " Biz insanlara sadece bir gezegen üzerinde yaşadığımızı ve sorunları çok kolay bir şekilde halledebileceğimiz mesajını iletmek istiyoruz. Tarihi birikimler bize insanların ortak bir şekilde sorunsuz yaşayabileceğini ve insan olmak kimliğimizin daha üstün olduğunu gösteriyor. Hatalarımızdan ziyade ortak noktalarımıza odaklanmalıyız." diye konuştu.

Çanakkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Dr Rüstem Aslan'ın da yolculukta kendilerine bir süreliğine eşlik edeceğini söyleyen Görlitz, "Onu tanımaktan dolayı çok mutluyum. Bize her konuda yardımcı oldu. Onun sayesinde Çanakkale'de kalacağız ve Troya'yı da yakından keşfetme fırsatı bulacağız." ifadelerini kullandı.

