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Antik dönemin izlerini taşıyan 'Abora-IV' Kaş'a demir attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 22:18 | Son Güncelleme

ALMAN Arkeolog Dr.

Ahmet ACAR/KAŞ (Antalya), (DHA) - ALMAN Arkeolog Dr. Görlitz tarafından tasarlanan ve antik dönemin gemicilik teknikleriyle tamamen kamıştan inşa edilen 'Abora-IV' adlı gemi, Antalya'da Kaş Limanı'na demir attı. Abora-IV, kalıcı olarak Patara Antik Limanı'nda sergilenecek.

Alman Arkeolog Dr. Dominique Görlitz tarafından 1993'te Nübye Çölü'ndeki kazılarda rastladığı antik döneme ait kaya resimlerinden esinlenerek tasarlanan ve Bolivya'dan getirilen özel kamıştan yapılan antik gemi replikası 'Abora-IV', Bulgaristan'ın Varna Limanı'ndan 1 Ağustos'ta denize indirildi. 14 metre uzunluğunda, Almanya, Bolivya, Bulgaristan, Hollanda, Rusya ve ABD'den yolculuğa katılan 12 kişilik mürettebatı bulunan ve 2 bin yıl önceki denizcilik yöntemleriyle, 'Barış ve Uluslararası Anlayış İçin Yelken Açmak' sloganıyla Karadeniz'den Akdeniz'e yol alan gemi, bugün saat 17.00'de yolculuğunu tamamladı.

Kaş Limanı'na demirleyen gemi, törenle karşılandı. Gemiyi, Kaş Kaymakamı Ulaş Akhan, Dışişleri Bakanlığı AB Dairesi Başkanı Nuray İnönmert, Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, İl Kültür ve Turizm Müdürü İbrahim Acar, Patara Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, Emniyet Müdürü Orhan Tezcan, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Kenan Dallı, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Kaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ali Evren, Kaş Turizm Bürosu Sorumlusu Mustafa Aydın, Sahil Güvenlik Bot Komutanı Feridun Mert, vatandaşlar ve yabancı turistler karşıladı.

KALICI OLARAK PATARA LİMANI'NDA

Kaptan ve personelin çiçekle karşılandığı Abora- IV, kalıcı olarak Kaş ilçesindeki Patara Antik Limanı'nda sergilenecek. Geminin kaptanı Dr. Dominique Görlitz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce İstanbul'dan Çanakkale'ye, Çanakkale'den de Ege'ye açıldık, ikinci gelişimiz Türkiye'ye. Şu anda çok mutluyuz, büyük bir rüya gerçekleşmiş oldu. Katkılarından dolayı Dışişleri Bakanına teşekkür ediyoruz. Yolculukta çok sert rüzgarlarla da karşılaştık, çok sakin günler de oldu. Hiç yerimizden kıpırdayamayacağımız kadar rüzgarsız günler de oldu, çok sert rüzgarlarla Rodos'un açıklarına güneye doğru sürüklendiğimiz de oldu. Bir an başaramayacağız, buraya ulaşamayacağımızı düşünüyorduk, sonunda Kaş'a geldik. Sadece arkeologlar için değil, bütün gelecek için büyük bir onur olacaktır. Çünkü Varna'da Bulgaristan'da yapılan geminin kalıcı olarak Türkiye'de Patara'da sergilenmesi bizim için büyük bir onurdur. Çünkü gemicilik o 2 bin yıl öncesinde denizcilerin yöntemleriyle yapıldı. Bu da Patara'nın o dönemlerdeki antik limanın önemini işaret eden bir husus olarak Patara'da bundan sonra devam edecektir" dedi.

Prof. Dr. Havva İşkan Işık da "Çok sevinçliyim, bu kadar önemli bir arkeoloji projesinin Patara'da nihayetleniyor olması benim için kıvanç konusu oldu. Bilimsel açıdan, denizcilik tarihi açısından bu gemi ve Patara Limanı, Likya'nın dünyaya açılan kapısıdır. En büyük limanlardan bir tanesidir. Çok yakıştı. Pek çok kişi bu gemiyi ve Patara'yı bu nedenle izlemeye gelir" diye konuştu.

'Abora-IV' ile yolculuk, asırlar önce Mısır'dan yola çıkan kamış gemilerin Karadeniz'i geçerek Tuna Nehri'ne kadar uzanan bir ticaret hattını kullandıklarını ve dönemin teknik gelişmişlik seviyesinin bunun için yeterli olduğunu kanıtlamayı amaçlıyordu.

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