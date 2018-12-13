Selçuk Belediye Başkanı Zeynel Bakıcı, 8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Efes'i yeniden denizle buluşturmak için hazırlanan Antik Kanal Projesi'nin, ilk etap ihalesinin tamamlandığını anımsattı.

'Antik kanal' ile Efes'te hedef 10 milyon turist

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Efes Antik Kenti'nin, geçmişte görkemli bir liman şehri olduğunu hatırlatan Bakıcı, zamanla ön bölgenin alüvyonlarla örtüldüğünü ve kara ile deniz arasındaki mesafenin 6 kilometreye ulaştığını kaydetti.

Dünya tarihi ve turizmi açısından büyük önem taşıyan Efes Antik Kenti'ni yeniden ihtişamlı günlerine kavuşturmak için Antik Kanal Projesi'nin hazırlandığını belirten Bakıcı, ilk etabın ihalesi sonrası kazanan firmaya yer tesliminin yapıldığını ifade etti.

TEKNELERLE GEÇİŞ YAPILACAK Bakıcı, Cumhurbaşkanlığı, Meclis Başkanlığı ve bakanlıkların desteğiyle hayata geçirilecek proje çerçevesinde, 6 kilometrelik kanalın yeniden açılacağını ve dünya mirası Efes ile denizin yeniden buluşacağını aktardı.

DSİ'nin yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde açılacak kanaldan, teknelerin geçirileceğini söyleyen Bakıcı, "Burayı bir müze gibi düşünebilirsiniz. İnsanlar buraya geldiğinde bütün o güzelliklere tanık olabilecek" diye konuştu.

Konuyla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile sık sık görüştükleri vurgulayan Bakıcı, yakında burada makinelerin çalışmaya başlayacağını kaydetti. "Antik Kanal" ile dünyada ses getirecek bir projenin hayata geçmiş olacağını dile getiren Bakıcı, şu bilgileri verdi:

"Kapsamlı projenin bitiş tarihi ve maliyeti süreç içinde belli olacak. Peyderpey bütçe aktarılacak. Tarihi burada yaşatmak mümkün olacak. Bu hem ülkemize hem de insanlığa büyük bir katkı. İnsanlar o günün koşullarında yeniden seyahat edebilecek. Buraya bir mendirek yapılacak. Antik Kanal Projesi tamamlandıktan sonra gemiler Pamucak'tan kayıklarla Efes'e geçebilecek. Turist sayında da bir artış bekliyoruz. Bugün 3 milyon olan turist sayısının 10 milyona ulaşacağını düşünüyoruz"

ZİYARETÇİ PROFİLİ DEĞİŞTİ Dünya medeniyetler tarihinde önemli yere sahip Efes'in, UNESCO Dünya Miras Listesi'ne alındıktan sonra ziyaretçi profilinin de değiştiğine dikkati çeken Bakıcı, kültür turizmi çerçevesinde, son yıllarda gelir ve bilgi düzeyi açısından daha üst gruba dahil ziyaretçilerin geldiğini, yeni proje ile bunun daha da yükseleceğini dile getirdi. Antik Kanal'ın iki aşamalı bir proje olduğunu ve her aşamada Kültür Varlıklarını Koruma Kurulundan izin alındığını bildiren Bakıcı, "Dip taraması yapılacak, 4 metre aşağı inilmesi söz konusu. Burada var olan değerlere zarar vermeden, doğayı tahrip etmeden kazının, taramanın yapılması gerekiyor. Vurduğumuz her kazmanın anlamı büyük" ifadelerini kullandı.

ANTİK KANAL PROJESİ İlk etap ihalesini 35 milyon lira bedelle kazanan firma ile 1 Mart tarihinde sözleşme imzalandı. DSİ 2. Bölge Müdürlüğünün ihalesini yaptığı projede, ekipler 6 bin 130 metre uzunluğundaki tarihi kanala denizden girecek, genişletme ve temizleme çalışmaları su üstünden amfibi araçlarla yapılacak. 30 metre genişliğindeki kanalın derinliği ise 5 metre olacak. Ayrıca ilk etapta giriş kanalının üstüne bir karayolu köprüsü de yapılacak.

Yatların girişini sağlamak için Pamucak sahiline 600 metre uzunluğunda 30 metre genişliğinde giriş kanalı ve mendirek yapılacak. Teknelere kısa süreli park imkanı sağlayan yat limanın boyu 250, eni ise 100 metre olacak. İlk etap için doğal sit alanı olan bölgeye bin 620 kazık çakılacak. Giriş kanalının duvarları tarihi dokuya uygun şekilde yöresel dikdörtgen kesme taş bloklarla kaplanacak.