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  4. Antik kazıda 1800 yıllık "adak levhası" çıktı

Antik kazıda 1800 yıllık "adak levhası" çıktı

KÜLTÜR SANAT HABERLERİ  | 26.12.2019 14:02 | Son Güncelleme

M.Ö.

M.Ö. 1’inci yüzyılda kurulduğu ve M.S. 8’inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Karabük’ün Eskipazar ilçesindeki Hadrianaupolis Antik Kenti’indeki kazı çalışmaları sırasında 1800 yıllık "adak levhası" çıktı.
İlçeye bağlı Budaklar köyü sınırları içinde bulunan ve Batı Karadeniz’in Zeugması olarak adlandırılan, Geç Hellenistik, Roma ve Erken Bizans dönemlerinde yerleşim yeri olarak kullanılan Hadrianaupolis Antik Kenti’nde; iki hamam ve kilise yapısı, bir savunma yapısı, kaya mezarları, tiyatro, bir kemerli ve kubbeli yapı, anıtsal kültik niş, sur, villa, diğer anıtsal binalar ile bazı kült alanları gibi 14 dağınık yapı yer alıyor.
2003 yılında başlayan ve dönemler halinde devam eden kazı çalışmalar hakkında bilgi veren Karabük Üniversitesi (KBÜ) Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ersin Çelikbaş, 30 kişilik öğrenci grubuyla çalışmaları sürdürdüklerini söyledi.
"Kilise C" ve "Nekropol" alanlarında Temmuz ayında başlayan ve geçen ay sonlanan kazı çalışmalarında 1800 yıl öncesine ait "adak levha" ortaya çıkarıldığını aktaran Çelikbaş, "Yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma kadın figürü işlenmiş haldeki taş levhanın üzerinde ’Glaukos’un oğlu Herakledes bunu sundu’ yazıyor" dedi.
2019’daki kazılarda çeşitli şekillerde 33 mezar bulduklarını vurgulayan Çelikbaş, "Çalışmalarda 1800 yıl öncesine ait ve üzerindeki yazıtta ’Glaukos’un oğlu Herakledes bunu sundu’ yazan bir ’adak levhası’ ortaya çıkardık. Levhaya yöresel bir kıyafet giydiği anlaşılan, sağ elinde buğday başakları tutan ve belinde yılanlı bir kemer takmış olan kabartma kadın figürü işlenmiş. Levhadaki kadın figür, elinde buğday başağı tutmasından dolayı Demeter olmalıdır. Demeter, bereket tanrıçasıdır. Hadrianoupolis’te Roma döneminde bağcılık faaliyetlerinin yoğun olması nedeniyle Demeter’in çok saygı görmüş olması gerekmektedir. Dolayısıyla adak levhası Hadrianoupolis’te Roma Dönemine ait Demeter Kültü’nün ve Kutsal alanının varlığını işaret eden bir buluntu olması nedeniyle önem arz etmektedir" diye konuştu.
"Kilise C" alanında bazı yapılar ve yeni mozaiklere rastladıklarını anlatan Çelikbaş, şunları kaydetti: "Gelecek yıl da bu mozaikleri ortaya çıkaracağız. Yine Nekropol alanında milattan sonra 4 ve 5. yüzyıl buluntularının ortaya çıkarılacağını düşünüyoruz. Kazılarımızda bölgenin tarihini ve arkeolojik verilerini ortaya çıkarıyoruz. Kazılarımız devam edecek."

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