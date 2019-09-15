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Antik kent Sardes'te büyük depremin izine rastlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 10:50 | Son Güncelleme

 MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Salihli ilçesinde bulunan Sardes Antik Kenti'nde bu yılki kazılarda, önemli bulgulara ulaşıldı. Erken Roma İmparatorluğu dönemine ait kutsal alan duvarında, M.S. 7'nci yüzyılda kentin tamamen yıkılmasına neden olan büyük depremin izlerini taşıyan çatlak ortaya çıktı.

Tarihte ilk kez altın ve gümüş paranın basılarak kullanıldığı, Lidya Krallığı'na başkentlik yapan Sardes Antik Kenti'nde, 2019 yılı kazı çalışmaları sürüyor. Sardes Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Nicholas Cahill, bu yılki çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle sürdürülen kazılarda Türk, Amerikalı, Alman, Japon, Çin, Venezuella ve İtalya'dan gelen 77 kişilik profesyonel ekibin yer aldığını belirten Prof. Dr. Nicholas Cahill, Sardes Saray Bölgesi olarak değerlendirilen alana yakın bir yerdeki çalışmalarda önemli bulgulara ulaşıldığını kaydetti. Erken Roma İmparatorluğu döneminde kutsal alan olarak kullanılan bu alana yoğunlaştıklarını kaydeden Cahill, "M.S. 1'inci yüzyılda burada büyük bir tapınak varmış. Tarihi net olmayan bir zamanda, o kutsal alan tahrip edilmiş ve üstüne lüks evler yapılmış. Şu anda bu mimari yapının özelliklerini anlamaya çalışıyoruz. Kutsal alanda geriye çok fazla bir şey kalmamış. Bir puzzle gibi, parçaları birleştirmeye devam ediyoruz" dedi.

Sardes'in büyük depremle yıkıldığı M.S. 7'nci yüzyıla kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını ve 5 bin yıllık zengin bir geçmişe sahip olduğunu aktaran Prof. Dr. Cahill, "Bu yılki çalışmalarımızda jeologlar da görev alıyor. Antik çağlardaki depremsel hareketliliği de inceliyoruz. Çünkü burada M.S. 7'nci yüzyılın başında çok büyük bir deprem oldu. Bu deprem sonucu her şey yıkılmış ve tekrar restore edilmemiş. Bu deprem, şehir için çok büyük bir değişikliği de beraberinde getirmiş. Tarihi tam belli değil, ancak akropole yerleşmişler. Çok büyük sur duvarları yapmışlar. Başka binalardan toplanan bloklarla bu akropolü inşa etmişler. Bir duvar, deprem nedeniyle 15 santim kaymış" dedi.

Prof. Dr. Nicholas Cahill, kutsal alan duvarında, M.S. 7'nci yüzyılda kentin tamamen yıkılmasına neden olan büyük depremin izlerini taşıyan çatlağın izlerine rastladıklarını da sözlerine ekledi.

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