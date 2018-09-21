Antik kent üzerine AVM için ruhsatı aldılar, çalışmalara başladılar

Enver Fatih TIKIR- Tarık ARSLAN/MUDANYA (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Mudanya ilçesinde 2 bin 700 yıllık Myrleia Antik Kenti üzerinde AVM için ‘İmar Barışı’ndan yararlanarak Mudanya Belediyesi’nden Yapı Kullanma Ruhsatı alan Özdilek Holding, merkezde temizlik çalışmalarını başlattı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, "Yasa gereği, ruhsat vermek zorunda kaldık. Kamuoyunun bu konuda duyarlı olması için eylemler yapacağız. Açlık grevini dahi düşünüyoruz" dedi.

Bursa Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu'nun 3'üncü derece arkeolojik sit alanı ilan ederek imara açtığı Mudanya liman mevkiinde, 2012 yılında AVM inşaatına başlandı. AVM'nin temel kazıları sırasında M.Ö. 7'nci yüzyıla ait antik kentin duvarlarına ve taş heykellere rastlandı. Kurul, inşaatın devam etmesine izin verirken, antik kente ait tarihi kalıntıların da cam çerçeve içinde koruma altına alınarak AVM'nin alt katında sergilenmesini kararlaştırdı. Sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Myrleia Antik Kent Platformu, Bursa 1'inci İdare Mahkemesi'nde, kurul kararının iptali istemiyle dava açtı. Danıştay'ın 2 kez bozarak yerel mahkemeye geri gönderdiği dosyada, yargı süreci devam ediyor.