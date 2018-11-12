Antik kent yakınındaki mezarlıkta isyan ettiren olay

Aydın'ın Çine ilçesindeki Alabanda Antik Kenti yakınındaki mezarlığın defineciler tarafından kazıldığı iddiası üzerine jandarma ekipleri bölgede çalışma başlattı. Kabataş Mahallesi Muhtarı Zeki Akbay, gazetecilere yaptığı açıklamada, altın arayan definecilerin mahalledeki mezarlıkta kazı yaparak mezarlara zarar verdiğini söyledi.

Mahalle sakinlerinin durumdan rahatsız olduğunu kaydeden Akbay, "Mezarlığımız antik kent Alabanda'ya yakın olmasından dolayı definecilerin dikkatini çekmiş olabilir. Mezarlıkta altın olması imkansız. Bu defineciler yüzünden huzurumuz yok. Mahalle halkı olarak yaşanan bu durumdan rahatsızız. Defineciler, bir çorabı bile yanına alamayan aile yakınlarımızın mezarlarından uzak dursun." ifadelerini kullandı.

'GEREKİRSE NÖBET TUTACAĞIZ'



Mahalle sakinlerinden Ethem Acar da definecilerin mezarlara da zarar verdiğini anlatarak buna izin verilmemesi gerektiğini söyledi. Acar, mezarlığı definecilerden korumak için gerekirse mahalleli olarak nöbet tutacaklarını söyledi.

Yıllardır yaşadıkları mahallede ilk kez böyle bir durumla karşılaştıklarını ifade eden Zeynel Akbulak ise "Definecilere yazıklar olsun. Atalarımızı mezarlarında huzursuz ediyorlar." dedi. Mahalle halkının ihbarı üzerine jandarma ekiplerinin bölgede çalışma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: AA

