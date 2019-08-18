HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da bir dönem keçilerini otlattığı arazide kazılar başlayınca bekçilik yapıp çalışmalara katılan Mustafa Keskin, şimdilerde ise turistlere antik kentin tarihi ile ilgili rehberlik yapıyor.

Demre ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mustafa Keskin'in hayatı, yaklaşık 10 yıl önce çalışmalarına başlanan Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarıyla değişti.

İlkokul mezunu Keskin, dedesinden kalan ve tamamen bitki örtüsüyle kaplı alanın çevresinde yıllarca keçilerini otlattı.

Keskin, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Müzeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik ve ekibinin bölgede yaptığı incelemenin ardından, hayvancılık yaptığı arazinin altında Likya'nın en büyük metropollerinden, Roma ve Bizans dönemlerinin önemli kentlerinden birinin olduğunu öğrendi.

Arazinin istimlak edilmesi üzerine bölgede yaşadığı için kendisine kazı alanının bekçiliği teklif edilen Keskin, işçi olarak ekibe dahil oldu.

Zamanla kazı çalışmalarına katılmaya başlayan ve bir süre sonra arkeolojiye merak saran Keskin, Myra Antik Kenti ile ilgili araştırmalar yaptı.