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Antik kentin "Çoban Bılı"sı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2019 11:26 | Son Güncelleme

Antalya'da bir dönem keçilerini otlattığı arazide kazılar başlayınca bekçilik yapıp çalışmalara katılan Mustafa Keskin, aynı zamanda turistlere 2 bin 500 yıllık tarihi yolun güzergahını tanıtıyor - Çevresinde "Bılı" olarak tanınan ve hayatı Myra Antik Kenti kazılarıyla değişen Keskin: - "Bir dönem çobanlık yaptığım, keçilerimi otlattığım yerde şimdi tarihin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunuyorum. Bu alan hakkında ne sorarsanız sorun, cevabını rahatlıkla verebilirim"

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN - Antalya'da bir dönem keçilerini otlattığı arazide kazılar başlayınca bekçilik yapıp çalışmalara katılan Mustafa Keskin, şimdilerde ise turistlere antik kentin tarihi ile ilgili rehberlik yapıyor.

Demre ilçesinde yaşayan 4 çocuk babası Mustafa Keskin'in hayatı, yaklaşık 10 yıl önce çalışmalarına başlanan Myra Antik Kenti ve Limanı Andriake kazılarıyla değişti.

İlkokul mezunu Keskin, dedesinden kalan ve tamamen bitki örtüsüyle kaplı alanın çevresinde yıllarca keçilerini otlattı.

Keskin, Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Müzeoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik ve ekibinin bölgede yaptığı incelemenin ardından, hayvancılık yaptığı arazinin altında Likya'nın en büyük metropollerinden, Roma ve Bizans dönemlerinin önemli kentlerinden birinin olduğunu öğrendi.

Arazinin istimlak edilmesi üzerine bölgede yaşadığı için kendisine kazı alanının bekçiliği teklif edilen Keskin, işçi olarak ekibe dahil oldu.

Zamanla kazı çalışmalarına katılmaya başlayan ve bir süre sonra arkeolojiye merak saran Keskin, Myra Antik Kenti ile ilgili araştırmalar yaptı.

Alan hakkında yazılan kitapları ve Nevzat Çiçek'in arkeoloji alanındaki yayınlarını okuyan Keskin, 10 yıldır süren kazı çalışmaları boyunca tarihi alan hakkında bilgi birikimini artırdı.

Çevresinde "Bılı" olarak bilinen Keskin, kazı çalışmalarının yanı sıra bölgeye gelen turistlere özellikle Likya Yolu güzergahında rehberlik yapıyor.

- "Kazı çalışmaları bana çok şey kazandırdı"

Mustafa Kesin, AA muhabirine, yaptığı işten çok mutlu olduğunu söyledi.

Toprak altındaki bilgilerin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunmak istediğini vurgulayan Keskin, şöyle konuştu:

"Bir dönem çobanlık yaptığım, keçilerimi otlattığım yerde şimdi tarihin gün yüzüne çıkmasına katkıda bulunuyorum. Bu alan hakkında ne sorarsanız sorun, cevabını rahatlıkla verebilirim. Önceden tarih, arkeoloji hakkında hiçbir bilgim yoktu. Kazı çalışmaları bana çok şey kazandırdı. Kazılarda çıkan her eser beni heyecanlandırıyor. Kazı ekibinden hiç ayrılmıyorum. Çıkan eserler hakkında her türlü bilgiyi öğrenmeye çalışıyorum."

Keskin, annesinin küçükken "Bılım" diye sevdiğini, bu nedenle herkesin kendisini "Bılı" olarak bildiğini kaydetti.

Kazı başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik de çalışkan olan Mustafa Keskin'in her çalışmada yanlarında yer aldığını belirtti.

Keskin'in arkeolojiye meraklı olduğunu, ekibe sürekli sorular sorduğunu aktaran Çevik, "Çok hevesli bir şekilde bizimle çalışmalara katılıyor. Kendisini geliştirmek için de sürekli okuyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
antik kent Arkeoloji Demre Myra Nevzat Çevik

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