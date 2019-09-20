HABER

Antik kentin maskotu 'Dost', ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 16:23 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nin maskotu haline gelen 'Dost' adlı köpek, çöp bidonunda ölü bulundu.

Antik kentin maskotu 'Dost', ölü bulundu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Kemer ilçesindeki Phaselis Antik Kenti'nin maskotu haline gelen 'Dost' adlı köpek, çöp bidonunda ölü bulundu. Köpeğin gönüllü bakıcılığını yapan Esra Oğuz, Dost'u dün ellerinde uyuşturucu tabancalarla gelen 2 kişinin öldürmüş olabileceğini öne sürdü.
Phaselis Antik Kenti'nde tatilcilerin maskotu olan hayvanlardan, Dogo Argentino cinsi 'Dost' , bugün öğle saatlerinde çöp bidonunda ölü bulundu. Dost'un 1 aydır gönüllü olarak bakımını yapan Phaselis Antik Kenti çalışanlarından Esra Oğuz, köpeği bugün göremediğini belirterek, şunları anlattı:
“Bir vatandaş çöpte ölü köpek olduğunu söyledi. Baktığımızda Dost olduğunu gördük. O buradaki herkesin dostuydu. Kim neden öldürür ki? Dün buradaki görevliler, köpeğin rahatsızlık verdiğini söyleyerek, bir yerleri aramış. Daha sonra ellerinde uyuşturucu tabancaları olduğu görülen 2 kişi gelip, köpeği ararken görenler olmuş. Ancak bulup bulmadıklarını kimse bilmiyor. Kemer'deki hayvan barınağını aradım. Köpeğin ellerinden kaçtığını ancak uyuşturucu tabanca kullanma yetkileri olmadığını söylediler. Dost'u ölüm nedenini belirlemek için gelip, aldılar. Dost zararsız, sevimli bir köpekti."

FOTOĞRAFLI

Antik kentin maskotu 'Dost', ölü bulundu

Bitcoin'ciler kazancını katlayacakBitcoin'ciler kazancını katlayacak
BTM dünya vitrinindeBTM dünya vitrininde
İzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattıİzmirspor, kadrosuna işitme engelli 5 futbolcu kattı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Egemen Bağış büyükelçi oldu!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Kapalı Maraş kullanıma açılıyor!

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Rizespor'da Vedat Muriç bombası

Yılın transferi İstanbul'da

Yılın transferi İstanbul'da

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

İmamoğlu görevden aldı, DHMİ’ye atandı!

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili davada şoke eden gelişme

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan ABD'ye rest

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

İstanbul Tuzla'daki feci yangın sonrası korkutan uyarı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Emekli polis adliyede dehşet saçtı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul E-5'te terör estiren magandalardan 6'sı tutuklandı

E-5'te terör estirmişlerdi! Flaş gelişme

İş kadınını darp edip üzerine yanıcı madde dökmüştü! Tutuklandı

İş kadınını bu hale getirmişti! Flaş gelişme

Irak'ın kuzeyindeki Gara'ya operasyon: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı: En az 15 terörist etkisiz hale getirildi

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Sultanbeyli'de kamyonet ile özel halk otobüsü çarpıştı

Eski eşi tarafından kezzap atılan kadın yaşama tutunamadı

Eski eşi yüzüne kezzap atmıştı... Acı haber geldi

Bakan Pakdemirli'den Pendik'teki orman yangınına ilişkin son dakika açıklaması

Pendik'teki orman yangına ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.