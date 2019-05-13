Antik kentte dedektörle tarihi eser arayanlara suçüstü

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, antik kentte dedektörle arama yapan 2 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı.

Lidya Krallığı'nın başkenti, 1'inci derece sit alanı olan Sardes Antik Kenti'nde durumlarından şüphelenilen kişiler olduğunu öğrenen jandarma ekipleri, dün akşam saatlerinde, bölgeye hareket etti. Mezarlık mevkisinde elinde dedektörle arama yapan H.Z. ve M.U., jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı. Dedektör dışında kazma da ele geçirildi. Şüpheliler, jandarma karakolundaki işlemlerin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.

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