Antik kentte define arayan 3 kişiye gözaltı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Menderes ilçesinde, birinci derece sit alanı olan Nation Antik Kenti'nde, patlatıcı maddeler kullanarak, kaçak kazı yapıp, define arayan 3 kişi yakalandı.

Menderes Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye görevi sırasında, Ahmetbeyli Mahallesi'ndeki birinci derece sit alanı olan Nation Antik Kenti'nde kuyuya inip, çıkan 2 kişiyi fark etti. Bu sırada ekipleri gören 2 kişinin yanı sıra onlara gözcülük yapan kişi, kaçmaya başladı. Kovalamacanın ardından yakalanan 3 kişinin üzerleri arandı. Gözaltına alınan şüphelilerden, kazı yapmaya yarayan çok sayıda malzemenin yanı sıra patlayıcı maddeler ele geçirildi. Jandarmada 3 kişinin sorgulandığı belirtildi.

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