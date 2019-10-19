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Antik kentte gladyatör dövüşleri nefesleri kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 20:13 | Son Güncelleme

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Ara Güler ve Prof.

Aydın’ın Karacasu ilçesinde Ara Güler ve Prof. Dr. Kenan Tevfik Erim’i Anma ve 1. Uluslararası Afrodisias Fotoğraf, Kültür Sanat ve Turizm Festivali kapsamında, 2 bin yıllık gladyatör dövüşleri canlandırıldı.
Afrodisias’ta bulunan doğal akustiği ile meşhur 8 bin kişilik antik tiyatroda tarihi bir etkinliğe imza atıldı. 2 bin yıl önce antik Roma kıyafetlerini giyen dönemin kral ve kraliçesi yine dönemin kıyafetlerini giyen asker ve yardımcılarıyla danslar eşliğinde sahneye giriş yaparken kılıç ve kalkanlarla gladyatör dövüşleri canlandırıldı. Vücut geliştirme sporcularının tek bir prova ile rica üzerine ilk kez sahneledikleri gösteri profesyonelleri aratmadı. Kılıçlarla dövüşen askerlerin ölüp öldürülmeme işaretlerini de kral verdi.
Etkinliği Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley, Buharkent Kaymakamı Tayyar Emre Mahmutoğlu, Yenipazar Kaymakamı Bekir Yalçın, Karacasu Belediye Başkanı Zeki İnal, Nazilli Belediye Başkan Yardımcısı, Soner Yelkovan, Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, Berlin Eski Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu, davetliler ve protokol üyeleri takip etti. Dolu dolu geçen festivalin son gününde Afrodisias Antik Tiyatro’ da düzenlenen gladyatör dövüşlerine yoğun katılım oldu. Gladyatör dövüşleri vatandaşların da yoğun katılımıyla heyecan içinde gerçekleşti. Ayrıca Antik Tiyatro İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü’ne bağlı okçuluk ekiplerine de ev sahipliği yaptı.

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