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Antik kentte, heyelanı önlemek için yapılan 2 bin yıllık kanal bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

 DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, Tabae Antik Kenti'nde yapılan araştırmalarda, 2 bin yıl önce heyelanları önlemek amacıyla yapıldığı belirlenen kanal bulundu.

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'nin Kale ilçesinde, Tabae Antik Kenti'nde yapılan araştırmalarda, 2 bin yıl önce heyelanları önlemek amacıyla yapıldığı belirlenen kanal bulundu. 114 metre uzunluğunda ve bazı noktalarında genişliğin yaklaşık 5 metreyi bulduğu kanalın ziyarete açılması hedefleniyor.
Kale ilçesinde kayalıkların üzerine kurulmuş Tabae Antik Kenti'nde, yeraltı şehri bulunduğu iddiaları üzerine, kazı heyeti tarafından araştırma başlatıldı. Yürütülen çalışmalar sonucunda, antik kent içinde bir girişin kazılması sonucu, 114 metre uzunluğunda ve yer yer 5 metreye ulaşan genişlikte kanal tespit edildi. Tabae Kazısı Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, antik kentin 1950 yılına kadar çok sayıda medeniyete ev sahipliği yaptığını belirtti. Doç. Dr. Beyazıt, Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait eserlerin bulunduğu antik kentin, Tunç Çağı'ndan bu yana yerleşim yeri olarak kullanıldığını kaydetti. Buldukları kanalla ilgili bilgi veren Doç. Dr. Beyazıt, "Kanalın boyu yaklaşık 1 metre 60 santimetre yüksekliğinde. Yaklaşık 2 bin yıl önce insanlar burada heyelandan korunmak için kanal inşa etmiş. Suyu belli merkezlerde toplayıp, kanallarla şehrin dışına doğru akıtmışlar. Bulduğumuz kanalın Roma İmparatorluğu döneminden bu yana kullanıldığını düşünüyoruz" dedi.
'CİDDİ BİR MÜHENDİSLİK PROJESİ'
Kanalların, heyelanlar sonucu kaya kopmalarıyla şehrin küçülmesini engellemeyi de amaçladığını kaydeden Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, "Bulduğumuz kanal ciddi bir mühendislik projesi. Açılan kanalların şehrin altını çevrelediğini tahmin ediyoruz. Tamamen insan gücüyle çekiç ve demirler kullanılarak açılmış. Kanalın içerisinde küçük sarkıtlar da oluşmuş. Kanal içerisinde su kaynağının üzerinde haç işareti de tespit etik. Bu alanın kutsal görüldüğüne işaret ediyor" diye konuştu.
Alanın turizme açılması için proje oluşturduklarını ifade eden Doç. Dr. Beyazıt, kanaldaki su hareketliliğinin yeniden sağlanması ve içerisinin güneş enerjisi ile aydınlatılmasını planladıklarını belirtti. Doç. Dr. Mustafa Beyazıt, kanalın ziyaretçiler için bir güzergah oluşturup insanların bu güzelliği görmesini sağlamak istediklerini kaydetti.

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