İZMİR (AA) - İzmir'in Menderes ilçesindeki Notion Antik Kenti'nde kaçak kazı yaptığı belirtilen 5 şüpheli yakalandı.

Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ahmetbeyli Mahallesi'nde birinci derece sit alanı antik kentindeki bir kuyuya iki kişinin girip çıktığını gördü.

Ekipler, düzenlenen operasyonda, kaçmaya çalışan iki şüpheli ile onlara gözcülük yaptığı belirtilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Kuyunun içerisinde yapılan aramada, kazı aletleri ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Zanlılar, Jandarma'daki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

