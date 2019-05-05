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Antik Kent'te tekstil sanatları sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:44 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Selçuklu Hamamı'nda 'Elibelinde' adı altında geleneksel tekstil sanatları sergisi açıldı.

Antik Kent'te tekstil sanatları sergisi

Burak Alper KUŞ/YATAĞAN (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki 700 yıllık Selçuklu Hamamı'nda 'Elibelinde' adı altında geleneksel tekstil sanatları sergisi açıldı.
Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı tarafından geleneksel tekstil ve el sanatlarının yaşatılması için açılan Geleneksel Tekstil Sanatları Sergisi'nde Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen kadın sanatçılardan oluşan 'Elibelinde' grubunun eserlerine yer verildi. Antik Kent'teki 700 yıllık Selçuklu Hamamı'nda açılan sergide, 21 kadın sanatçının 33 eseri sergilendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Muğla Müze Müdürlüğü, Stratonikeia Eskihisar Kültür Dayanışma Derneği tarafından desteklenen sergiyi, Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, AK Partili Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Bilal Söğüt, Eskihisar Mahallesi Muhtarı Cafer Ateş, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Açılış töreninde konuşan Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Stratonikeia'nın önemine vurgu yaparak, "Antik kentlerin sadece ayağa kaldırılması yetmiyor, aynı zamanda buraların yaşanılır hale getirilmesi de önemli. İçi boş kalan antik kentler birkaç yıl sonra eski haline dönebiliyor. Bu nedenle buralarda gerçekleştirilen bu tür etkinlikleri önemsiyoruz" dedi.
Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, antik kentin en önemli bölümlerinden birinin de tarihi Selçuklu Hamamı olduğunu ve bu nedenle etkinliği burada düzenlediklerini kaydederek, kentteki etkinliklerin devam edeceğini söyledi. 'Elibelinde' grubunun kurucusu Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Koyuncu Okca ise, "Bugün gezmiş olduğunuz sergide kilim okuma tekniği, baskı tekniği, çaypala dokuma tekniği, keçe tekniği, ağaç baskı tekniği, kumaş dokuma tekniği gibi farklı tekniklerden ortaya çıkan eserlerimiz bulunmakta" dedi.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından serginin açılışı yapılarak gezildi. Sergi, 30 Haziran'a kadar gezilebilecek.

FOTOĞRAFLI

Antik Kent'te tekstil sanatları sergisiAntik Kent'te tekstil sanatları sergisiAntik Kent'te tekstil sanatları sergisiAntik Kent'te tekstil sanatları sergisi

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