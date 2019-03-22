HABER

Antik kentte turistlere uyuşturucu satarken yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Side antik kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumu alınan Osman Y.

Antik kentte turistlere uyuşturucu satarken yakalandı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Side antik kentinde turistlere uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda Side antik kentinde yerli ve yabancı turistlere uyuşturucu madde satışı yaptığı duyumu alınan Osman Y. yakalandı. Osman Y.’nin üst ve ikamet adresinde yapılan aramada 2 adet ayrı ayrı pakette yaklaşık 100 gram Skunk, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 450 TL, 50 Euro para ele geçirildi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan Osman Y., işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı Korkunç anlar! Eski eşine hiç acımadı
2 cinayetin faili 16 yıl sonra yakalandı2 cinayetin faili 16 yıl sonra yakalandı
Kooperatif adını kullanarak 563 bin lira dolandırıdılarKooperatif adını kullanarak 563 bin lira dolandırıdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Gana'da iki otobüs kafa kafaya çarpıştı: En az 50 ölü

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Avrupa Birliği'nden Golan Tepeleri ile ilgili net açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Golan Tepeleri açıklaması

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Erdoğan'dan Meral Akşener'e: Gereken hesabı vereceksin

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

Merkez Bankası kararına doların ilk tepkisi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

Ölü olarak bulunmuştu! Korkunç gerçek ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.