Antik kentte yogayla meme kanserine dikkati çektiler

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde bir araya gelen kadınlar, Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde yoga yaparak meme kanserine dikkati çekti.

Mezitli Belediyesi, Mezitli Soroptimist Kulübü ve Hindistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından "Korkma, farkında ol, geç kalma!" sloganıyla Soli Pompeiopolis Antik Kenti'nde etkinlik düzenlendi.

Farkındalık oluşturmak amacıyla antik kentte yoga yapan kadınlar, meme kanserinde erken teşhisin önemine ve tedavi sürecine dikkati çekti.

Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, burada yaptığı açıklamada, hastalıkların en büyük sebeplerinden birisinin psikolojik etkenler olduğunu belirtti.

İlçede yaşayan herkesin sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için çalıştıklarını ifade eden Tarhan, "Kadınlarımız hem meme kanseri hakkında farkındalık oluşturma hem de yoganın sağlıklı yaşama etkilerini görme şansı buldu. Bizim tek ihtiyacımız olan şey sevgidir. Sevgisizliği çözmemiz gerekir." diye konuştu.

Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Aydan Dayı Kaymaz da meme kanseriyle mücadele etmenin yollarına dikkati çekmek amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdiklerini aktardı.

Etkinlikte, yoga, meme kanseri ve tedavi sürecine ilişkin bilgiler de verildi.

