HABER

Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 11:17 | Son Güncelleme

Çanakkale’de Truva Antik Kent’e gelen turist sayısındaki artış bölgenin kalkınmasına olumlu etki yaparken, ören yerinin hemen yanı başındaki Tevfikiye Köyü’nde turistlerin zaman geçirebileceği turistlik tesislerin de açılması dikkat çekiyor.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne kabulünün 20’nci yılı nedeniyle 2018’i Troya Yılı ilan etmesi ile birlikte bölgeye gelen turist sayısında büyük artış gözlenirken, 2018 yılında toplam 531 bin 530 ziyaretçi ile bir rekor kırdı.

Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı

Çanakkale’de Truva Antik Kent’e gelen turist sayısındaki artış bölgenin kalkınmasına olumlu etki yaparken, ören yerinin hemen yanı başındaki Tevfikiye Köyü’nde turistlerin zaman geçirebileceği turistlik tesislerin de açılması dikkat çekiyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Troya Antik Kenti’nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’ne kabulünün 20’nci yılı nedeniyle 2018’i Troya Yılı ilan etmesi ile birlikte bölgeye gelen turist sayısında büyük artış gözlenirken, 2018 yılında toplam 531 bin 530 ziyaretçi ile bir rekor kırdı. Ziyaretçi sayısında yarım milyona ulaşan fakat geçtiğimiz günlere kadar ören yerinin çevresinde gelen ziyaretçilerin zaman geçirmesi için hiçbir tesisin olmaması bölge halkını da harekete geçirdi. Ören yerine turistlik tesis kuran Olea Restaurant müdürü Emre Sayın, “Çanakkale’nin önemli turistlik bölgelerinden biri olan Truva Antik Kenti’ne geçen yıl yarım milyon turist geldi. Fakat bu turistler ören yerini gezip hemen geri dönüyorlardı. Bu yıl Türkiye’de faaliyet gösteren bir petrol şirketi ören yerinin yanı başındaki Tevfikiye Köyü’nde yenileme çalışmaları yaparak köyü adeta tarihi yapıya çevirdi. Bununla birlikte Truva’yı ziyaret eden turistler bölgede daha fazla zaman geçirmeye başladı. Bizlerde gelen ziyaretçilerin çay, kahve içebileceği, yemeklerini yiyip soluklanacakları bir tesisin eksik olduğunu gördük ve bölgeye her anlamda katkı sağlayacak tesis açtık" dedi.

Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı

Antik kentte ziyaretçi sayısındaki artış bölge halkına yaradı

PARTNER Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar! Yiyeceksiz ve susuz yaşıyorlar!
Halı dokumak, hastalığına terapi olduHalı dokumak, hastalığına terapi oldu
“Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor“Şehrin Işıkları” Bursa’yı aydınlatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

İmamoğlu-Yıldırım yayını için iki şart!

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Askere gitti! Son haliyle şaşırttı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Beşiktaş transferde bombası patlattı

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Bu adayı gören telefonuna sarılıyor!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Yüz binlerce gencin gözü bu kanun teklifinde! Salı başlıyor

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Emniyet Müdürü, polis çevirmesinde gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burada suyun sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Burada su sıcaklığı yaz-kış aynı! İşte Anadolu'nun nazar boncuğu

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

Pompalı tüfekle intiharda "mavi balina" şüphesi

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde polis kovalamacası

Arazi ortasında 'doğal jakuzi'

Arazi ortasında 'doğal jakuzi' deneyimi

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Siirt merkezli 6 ilde terör operasyonu

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

Suriyeli aileler sokak ortasında birbirine girdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.