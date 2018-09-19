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Antik Kent'teki festival Carmina Burana Balesi ile sona erdi

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2018 11:08 | Son Güncelleme

İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali,  'Carmina Burana Balesi' ile sona erdi.

Antik Kent'teki festival Carmina Burana Balesi ile sona erdi

SELÇUK (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti'nde, bu yıl ilk kez düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali, 'Carmina Burana Balesi' ile sona erdi.

  1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali'nin son gününde Efes Antik Kenti tarihi günlerinden birini yaşadı. İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları tarafından Alman Besteci Carl Orff'un Carmina Burana Balesi sahnelendi. Sanatseverler, saatler öncesinden gösterini yaılacağı Efes Antik kenti'ni doldurdu. 1937 yılından bu yana dünyanın hemen hemen her yerinde yüzlerce kez sahnelen ve ilk bölümünde doğa ve aşk, ikinci bölümünde içki ve eğlence, üçüncü bölümünde de yine sevgi teması işlenen Carmina Burana Balesi, uzun süre ayakta alkışlandı. Koreograf Robert North'in eseri tasarlarken orijinal metni esas alarak insan yaşamını işlediği Carmina Burana Balesi ile festival sona erdi. İzmir Devlet Opera ve Balesi Müdürü Aytül Büyüksaraç ise Efes Antik Kenti'nde 1. Uluslararası Opera ve Bale Festivali'nin düzenlenmesinin çok isabetli bir karar olduğuna dikkati çekip, "Festivalimiz, ilk yılı olmasına rağmen çok güzel geçti. Festivalimiz 7 Eylül'de Ankara Devlet Opera ve Balesi'nin Zorba balesi ile başladı. 11 Eylül'de Genel Müdürümüz Murat Karahan da uluslararası solistlerle birlikte sahne aldı. 14 Eylül'de Tosca Operası'nı izledik. Ulusal ve uluslararası bazda dünyanın en önemli sahnelerinde dans eden bale sanatçıları, opera sanatçıları ve orkestra şefleri ve solistler bu festivalde yer aldılar. Bu akşam da İzmir Devlet Opera ve Balesi Sanatçılarından Carmina Burana Balesi'ni izledik. Burada gördüğümüz ilgiden dolayı olağanüstü mutlu ve gururluyuz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Antik Kent'teki festival Carmina Burana Balesi ile sona erdiAntik Kent'teki festival Carmina Burana Balesi ile sona erdiAntik Kent'teki festival Carmina Burana Balesi ile sona erdiAntik Kent'teki festival Carmina Burana Balesi ile sona erdi

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