HABER

Antik kentteki Sütunlu Cadde gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 17:10 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde Nysa Antik Kenti'nde, 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde'nin ortaya çıkarılması için bu yıl da kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde Nysa Antik Kenti'nde, 2013 yılında keşfedilen Sütunlu Cadde'nin ortaya çıkarılması için bu yıl da kazı çalışmalarına devam ediliyor.

Anadolu'nun arkeolojik varlığının gün yüzüne çıkarılması ve kültür mirasının korunması amacıyla yürütülen çalışmalara katkı sağlayan Türkiye İş Bankası, Nysa Antik Kenti'nde sürdürülen kazı çalışmalarına da destek vermeye başladı. Ankara Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından 1990 yılından bu yana yürütülen Nysa'daki kazı çalışmaları, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ankara Üniversitesi adına Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner başkanlığında devam ediyor. Bu yılki çalışmalarda da 2019 yılında keşfedilen antik kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde'nin, doğu kesiminin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Belgeleme, koruma, onarım, envanter oluşturulması çalışmalarının ardından caddenin gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmış olacak. Kazı çalışmalarına başkanlık yapan Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Serdar Hakan Öztaner, "Nysa Antik Kenti, vadi üzerine kurulmuş. Strabon'un (Yunan tarihçi ve filozof) deyişiyle çift yakalı kent doğu ve batı yaka üzerinde oluşuyor. Ortadaki köprü ise iki yakayı birbirine bağlamaktadır. Roma mimarisi döneminin bir harikasıdır. Bu köprü üzerinden kentin ana caddesi olan Sütunlu Cadde’ye ulaşılıyor. Bu caddeyi, 2013 yılındaki kazı çalışmalarıyla keşfetmiştik. O zamanlardan bugüne kadar bu cadde üzerindeki çalışmalarımız devam ediyor. Caddenin genişliği 9.5 metre ve kentin en geniş caddesidir. Çalışmalarımız ekim ayında son bulacak. Gelecek sezon devam edecek" dedi.

ANTİK KENT HAKKINDA

Antik Karia Bölgesi'nin eğitim ve kültür kenti olan ve geçmişi M.Ö. 3'üncü yüzyıla uzanan Nysa Antik Kenti, Büyük Menderes Nehri'nin kuzeyinde, nehrin oluşturduğu bereketli havzada, Aydın Dağları'nın güney eteğinde korunaklı bir yamaçta yer alıyor. Önemli bir eğitim ve kültür kenti olduğu aktarılan Nysa'da eğitim amaçlı kullanılan Gymnasium ile Anadolu'nun iyi korunan örneklerinden biri olan kütüphane dikkat çeken yapılar arasında bulunuyor. Kentin topografyaya uyumlu bir şekilde sel sularının açtığı vadiye inşa edilmiş yapıları, tiyatrosu, stadion’u, tüneli ve 3 köprüsü Roma mimari ve mühendisliğinin en güzel örnekleri arasında yer alıyor. Antik kentte açığa çıkarılan yapıların çoğunluğu, Roma ve Geç Roma- Bizans Dönemi'ne ait. Batı yakadaki gymnasium, tiyatro ve stadion ile doğu yakadaki agora ve gerontikon’un (Yaşlılar Meclisi) ise Geç Hellenistik- Erken Roma Dönemi orijinli yapılar olduğu tahmin ediliyor.

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
‘Kamara Traverten Sırtı’ koruma altına alındı‘Kamara Traverten Sırtı’ koruma altına alındı
GÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturmasıGÜNCELLEME - Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

İstiklal Caddesi'nde dehşet saçan katilin annesi konuştu! 'Oğlum beni gördüğünde...'

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan 'hız sınırı' açıklaması

İçişleri Bakanlığından 'hız limiti' açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.