Antik kentteki tarihi kilise için görevlendirilen piskopostan ilk dua

Burak Alper KUŞ / YATAĞAN (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde 3 bin yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ndeki tarihi kilisede göreve başlayan Piskopos 1. Stefanos, 1600 yıllık kilisenin kalıntıları arasında dua etti.1. Stefanos, "Bu göreve atanmam, umarım Türk ve Yunan milletleri arasındaki aşkı yeniden filizlendirir" dedi.

Fener Rum Patriği Bartholomeos tarafından Yatağan ilçesindeki Stratonikeia Antik Kenti'nin piskoposluğuna atanan 1. Stefanos, beraberinde Leros Piskoposu Paisios ve Yunanistan'ın Leros Adası'nda yaşayanlardan oluşan bir heyetle 3 bin yıllık antik kente geldi. Burada Yatağan Belediyesi adına Cavit Yıldırım, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanlığı çalışanları ve halk bilimci Tarcan Oğuz tarafından karşılanan heyet, kenti gezerek bilgi aldı. Piskopos 1. Stefanos, kentin kuzey kapısı yakınında bulunan 1600 yıllık kilisenin kalıntıları arasında dua ederek görevine başladı. Piskoposun duasına, beraberindekiler de eşlik etti. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Cavit Yıldırım, Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün Ankara'da bulunmasından dolayı Yunan heyeti karşılayamadığını fakat kendilerine selamlarını ilettiğini söyledi. Yatağan Belediyesi olarak Stratonikeia'ya çok önem verdiklerini belirten Yıldırım, "Kültür ve Turizm Bakanlığı ile yapılan görüşmelerle antik kentimizdeki kazı çalışmalarının genişletilmesi ve kentin tamamının ayağa kaldırılması hedeflenmektedir. Buradaki çalışmaların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz. Stratonikeia, bölgenin en önemli turizm yerleşkesidir. O yüzden oldukça önemsiyoruz. Sizlerin bu ziyaretiniz de bizler için çok önemlidir. Leros Adası'ndaki tüm dostlarımızı Stratonikeia'ya davet ediyorum" diye konuştu.

TÜRK-YUNAN DOSTLUĞUNUN PEKİŞMESİ İÇİN ÇALIŞACAĞIM

Fener Rum Patriği Bartholomeos teveccühü ile yaklaşık 600 yıldır piskoposu olmayan Stratonikeia'ya atanmasından büyük mutluluk duyduğunu belirten 1. Stefanos, "Kenti gezerken büyük heyecan yaşadım. Bu heyecanım, buradaki 1600 yıllık kilise kalıntıları arasında yaptığım dua sırasında en üst seviyeye çıktı. Yaklaşık 600 yıldır buraya atanan ilk piskopos benim. Umarım bundan sonraki süreçte de burayı daha sık ziyaret edip, Türk-Yunan dostluğunun pekişmesi için çalışacağım" dedi. 1. Stefanos, Stratonikeia'nın bir aşk şehri olduğunu anımsatarak, "Bu göreve atanmam, umarım Türk ve Yunan milletleri arasındaki aşkı yeniden filizlendirir. Yatağan ve Leros Adası arasındaki bağı da güçlendirmek için elimden gelen çabayı göstereceğim. Başta beni bu göreve atayan Fener Rum Patriği Bartholomeos olmak üzere bizi en iyi şekilde karşılayan ve misafir eden Yatağanlı dostlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyaretin ardından ilçeden ayrılan heyet, Yunanistan'ın Leros Adası'na gitmek üzere Bodrum ilçesine hareket etti.

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