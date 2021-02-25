Antik Mısır’ın "Mona Lisa"sı binlerce yıl önce soyu tükenen hayvanı ortaya çıkardı!

Queensland Üniversitesi’nden arkeolog Anthony Romilio'nun sanat eserine ilişkin yeni analizi, kuşun farklı cesur renkleri ve desenleriyle benzersiz olduğunu belirledi. Soyu tükenmiş kazın yüzünde kırmızı, siyah ve beyaz lekeler olduğu ve beyaz lekeli gri kanatları olduğu ifade edildi.

Bununla birlikte tabloda su kuşunun diğer iki cinsi de yer alıyor. Figürlerin iki üçlü halinde tasvir edildiği görülüyor. Eski Mısır ikonografisindeki üçlü desenler çoğulları temsil ediyor.

SON DERECE GERÇEK TASVİRLER YAPTILAR

Dr. Romilio, “Meidum Kazları adlı tablo, 1800'lerde keşfedilmesinden bu yana hayranlık uyandırdı ve 'Mısır'ın Mona Lisa'sı olarak tanımlandı. Ancak, kimse bilinmeyen bir türü tasvir ettiğinin farkında değil. Bu sitedeki sanat eserleri, diğer kuşların ve memelilerin son derece gerçekçi tasvirlerine sahip" ifadelerini kullandı.

NESLİ TÜKENEN KAZIN DÜNYADAKİ VARLIĞININ TEK KANITI

Diğer taraftan kırmızı göğüslü kazların (Branta ruficollis) kemikleri daha önce Mısır’daki hiçbir arkeolojik alanda bulunmadı. Dr. Romilio, ”İlginçtir ki, Girit'te benzer fakat resimdekiyle aynı olmayan bir kuşun kemikleri bulundu. Zoolojik (hayvan bilimi) bir perspektiften bakıldığında sanat eseri, şu anda küresel olarak nesli tükenmiş gibi görünen bu belirgin şekilde desenli kazın varlığının tek kanıtı" açıklamasını yaptı.