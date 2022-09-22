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Antik Mısır mezarında bulundu, analiz sonucu hayrete düşürdü! Bugünün favorilerinden biri, daha eskisi yok

22.09.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkeologlar inanılmaz bir keşfe imza attı. Günümüzde kahvaltı sofralarının sevilen ürününü kadim uygarlıkların da tükettiğini gösteren keşif Antik Mısır mezarında yapıldı. Arkeologların son bulgusu, 2 bin 600 yıllık bir gerçeği daha ortaya çıkardı.

Antik Mısır mezarında bulundu, analiz sonucu hayrete düşürdü! Bugünün favorilerinden biri, daha eskisi yok

Uzun bir geçmişe sahip insanlık tarihi, yeryüzünün çeşitli noktalarında yapılan keşiflerle her geçen gün aydınlanmaya devam ediyor. İnsanlığın hafızasına ışık tutan keşiflere her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bir yandan egzotik gizemi, diğer yandan uygarlık düzeyiyle en önemli keşiflerden bazılarının bulunduğu kadim Mısır uygarlığından gelen son haberler tarihe bakış açısını değiştirecek nitelikte.

BİNLERCE YIL ÖNCE AYNI LEZZET!

1

Günümüzden binlerce yıl önceki alışkanlıkların, özellikle de yeme-içme kültürünün günümüzde sürdürüldüğünü keşfetmek her seferinde şaşkınlık yaratabiliyor. Bugün sevilerek tüketilen Hellim peynirinin Mısır'da 2 bin 600 yıl önce de yendiği ortaya çıktı.

3

KEŞİF GEZİSİNDE BULUNDU

Kaşifler M. Ö. 6-4. yüzyıllar arasında hüküm süren Mısır hanedanlıklarına tarihlenen Hellim peyniri kalıpları buldu.

Arkeologlar 2018'de bir mezarda katılaştırılmış beyaz bir kütleye denk gelmişti.

2

DAHA ESKİSİNE RASTLANMADI

Uzmanlar bu maddenin analiz edildiğini ve arkeolojik keşifler arasında bugüne dek bulunan en eski tarihli peynir kalıntısı olduğunu belirtiyor.

Peynirin büyük oranda koyun ve keçi sütünden yapıldığı bilinse de tadını kestirmek zor.

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Kaşiflerin bölgede Hellim peynirinin yanı sıra çok sayıda kedi heykeli bulduğu da öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
peynir Mısır hellim keşif
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