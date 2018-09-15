Antik tiyatroda türkü şöleni

Ahmet ACAR/DEMRE (Antalya), (DHA) - ANTALYA'da, Myra Antik Kenti'ndeki Roma dönemine ait antik tiyatroda düzenlenen konserde türküler seslendirildi. Antik yapının taş tribünlerini dolduran vatandaşların yanı sıra turistler de konseri ilgiyle izledi. Demre Kaymakamlığı, Demre Belediyesi, Likya Uygarlıkları Müzesi ve Myra - Andriake Kazı Başkanlığı'nın katkılarıyla Likya Birliği'nin en önemli 6 kentinden biri olan Myra Antik Kenti'nde 'Türkü Gecesi' adıyla konser verildi. Konseri, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilüfer Sezgin, Myra - Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 3 bin kişi izledi. Myra Antik Tiyatrosu'nda konserde ilk olarak bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek sahneye çıktı. Tunçbilek, Anadolu'nun çeşitli yörelerine ait ezgileri seslendirdi. Antik tiyatroyu dolduran binlerce kişi Anadolu ezgileriyle bazen hüzünlendi bazen de coştu. Konserinin sonunda Tunçbilek'in 4 yaşındaki kızı sahneye çıkarak babasına çiçek vererek kutladı. Gecenin ikinci bölümünde ise geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 'Kıvırcık Ali' adıyla bilinen Türk Halk Müziği sanatçısı Ali Özütemiz'in oğlu Eren Özütemiz sahneye geldi. Eren Özütemiz, çaldığı oyun havalarıyla antik tiyatrodakileri coşturdu. Yüzlerce izleyici antik tiyatronun sahnesine çıkarak oyun havaları eşliğinde halay çekti. Gecede, Demre'de düzenlenen bağlama kampına katılan bağlama ustalarından oluşan 20 kişilik bir ekip ise İsmail Tunçbilek ve bağlama ustası Fatih Evsen'le 'Mihriban' ve 'Cemilem' türkülerini çalıp söyledi. Konser sonunda konuşan bağlama virtüözü İsmail Tunçbilek, 30 yıllık sanat yaşamımda dünyanın birçok yerinde, ünlü salonlarda ve antik tiyatrolarda konserler verdiğini söyledi. Ancak Myra Antik Tiyatrosu'nun bambaşka olduğunu belirten Tunçbilek, "Ses akustiği ender gördüğüm sahnelerden birini yaşadım. Çok keyif aldım" dedi.
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