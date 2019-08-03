Antik tiyatronun sahnesi gün yüzüne çıkıyor

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne sütunları ve toprak altındaki yapılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarına devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde bulunan yapılarla eski ihtişamına kavuşması için çalışma yürütülüyor.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de gezi rotalarında yerini alıyor.

- "Tiyatro Augustus döneminde sahne binasıyla birlikte gösterişli bir hal alıyor"