HABER

Antik tiyatronun sahnesi gün yüzüne çıkıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:22 | Son Güncelleme

Muğla'da UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 3 bin yıllık Strakonikeia Antik Kenti'ndeki 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun girişinde bulunan sahne sütunları gün yüzüne çıkarılacak - Kazı başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt: - "Tiyatro Augustus döneminde sahne binasıyla birlikte gösterişli bir hal alıyor. Bizde kazı çalışmalarıyla bu yapıların eski gösterişli günlerine dönmesini sağlayacağız"

DURMUŞ GENÇ - Muğla'nın Yatağan ilçesindeki Strakonikeia Antik Kenti'nde bulunan 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun sahne sütunları ve toprak altındaki yapılar gün yüzüne çıkarılmaya çalışılıyor.

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Stratonikeia'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Söğüt başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarına devam ediyor.

Helenistik, Roma, Bizans, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri'ne ait eserlerin bir arada olduğu Stratonikeia Antik Kenti'nde, 3 bin yıl öncesine ait birçok eser kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.

Kazı çalışmalarının devam ettiği kentte, 2 bin 200 yıllık antik tiyatronun içinde bulunan yapılarla eski ihtişamına kavuşması için çalışma yürütülüyor.

Dünyanın en büyük mermer kentleri arasında gösterilen Stratonikeia Antik Kenti, 3 bin yıllık tarihi kalıntılarıyla yerli ve yabancı ziyaretçilerin de gezi rotalarında yerini alıyor.

- "Tiyatro Augustus döneminde sahne binasıyla birlikte gösterişli bir hal alıyor"

Söğüt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte bir taraftan kazı çalışması bir taraftan da önemli yapıların ayağa kaldırıldığı restorasyon çalışması yürüttüklerini söyledi.

Karia bölgesinin en önemli kentlerinden Stratonikeia'nın, Anadolu'nun yerli halkı Karialılar ve Leleglere ait bir yerleşim yeri olduğunu vurgulayan Söğüt, kentteki antik tiyatronun 2 bin yıl öncesinde 3 katlı sahne binasıyla birlikte en gösterişli yapılardan biri olduğunu ifade etti.

Tiyatroda önceki yıllarda da çalışmalar gerçekleştirdiklerini, o süreçte Muğla Kültür Turizm Müdürlüğü'nün bünyesinde, Güney Ege Kalkınma Ajansı'nın desteğiyle konservasyon çalışmaları yaptıklarını anlatan Söğüt, bunun yanı sıra kazı ekibi ve öğrencilerle tiyatro girişindeki sahne binasının olduğu alanı kazmaya başladıklarını dile getirdi.

Çalışmalar kapsamında tiyatrodaki blokların sağlamlarını kontrol edeceklerini aktaran Söğüt, daha sonra var olan blokların kendi yerlerine konulacağını, eksik kalan kısımların tamamlanacağını bildirdi.

"Tiyatro Augustus döneminde sahne binasıyla birlikte gösterişli bir hal alıyor. Bizde kazı çalışmalarıyla bu yapıların eski gösterişli günlerine dönmesini sağlayacağız." diyen Sögüt, şunları kaydetti:

"Daha önce sahne binasının doğu paradoslarını açmıştık ve sütunları ayağa kaldırmıştık. Şimdi de batı paradosların olduğu kısımları ve sahne binasının diğer yapılarını gün yüzüne çıkarıyoruz. Kazı çalışmaları tamamlandığında toprak altından çıkardığımız blokların tamamını bir araya getirerek restorasyon çalışması yapıp ziyaretçilere sergileyeceğiz."

PARTNERSarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...Sarhoş çift şoke etti! Metroda üzerine çıkıp...
Didim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltıDidim'de kaçak içki üretilen depoya polis operasyonu: 3 gözaltı
Kurban anketi sonuçları açıklandıKurban anketi sonuçları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antik Tiyatro Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt Muğla Stratonikeia Antik Kent Yatağan

En Çok Okunan Haberler

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

Suriye Geçici Hükümeti'nden açıklama! 'Türkiye'deki Suriyelilerin sınır dışı edilmesi...

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

41 polis hakkında gözaltı kararı: Göreve devam edenler de var

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Sert mesaj! 'ABD konuşmak isterse konuşacağız, savaşmak isterse de savaşacağız'

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Ayrılığın nedeni olarak gösteriliyordu! Şaşırtan detay!

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

5 ilde büyük fuhuş operasyonu: 38 gözaltı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

İstanbul’da bulundu! ‘Büyük bir heyecan yarattı’

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

Ağustos'ta bucunuzda neler olacak?

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

İmamoğlu'ndan 'makam aracı' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didim'de korkunç olay! İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 6 terörist öldürüldü

Teröre bir darbe daha! Bomba yağdı

Balıkesir'de yanan yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Kalpli kutuda ele geçirildi! Pişkin savunma

Son dakika! Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon: PKK/KCK'lı terörist yakalandı

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

Polis kapı kapı dolaşıp uyardı! Aman dikkat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.