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Antik yola beton dökülmesi gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi: İzinsiz uygulamalar kaldırılacak

03.05.2024 11:01
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulunan antik yola beton dökülmesi olayı ile ilgili sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, izinsiz uygulamanın kaldırılacağı ve bu konu hakkında kamuoyuna bilgilendirme yapılacağını bildirdi.

Antik yola beton dökülmesi gündem olmuştu! Bakanlıktan açıklama geldi: İzinsiz uygulamalar kaldırılacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "02.05.2024 tarihli bazı sosyal medya hesaplarında Aydın Karpuzlu ilçesi Antik Karya Yolu ile ilgili haberler yer almaktadır. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 25.04.2024 tarihli kararı ile söz konusu alandaki izinsiz uygulamanın müze müdürlüğü denetiminde kaldırılmasına ve ilgili idarelerin uyarılmasına karar verilmiştir. Aydın Müze Müdürlüğümüzce ilgili belediye başkanlığı ile derhal iletişime geçilmiş olup, izinsiz uygulamalar kaldırılacak ve kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır. Kültür varlıklarımızın korunmasında kurumumuzla aynı hassasiyet gösteren tüm vatandaşlarımıza teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

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(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın beton
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