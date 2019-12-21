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Antika eşyalara dayanamadı, iş yerini müzeye çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 13:22 | Son Güncelleme

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan antika meraklısı iş adamı Zekai Göç kullanılmayan eski eşyaları ve aletleri biriktirerek iş yerini müze haline çevirdi.Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan iş yerinde babasından kalma eşyaları merak ederek onları biriktirme kararı alan 47 yaşındaki Zekai Göç, iş yerinin büyük bir bölümünü antika eşyalarla doldurarak müze haline çevirdi.

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan antika meraklısı iş adamı Zekai Göç kullanılmayan eski eşyaları ve aletleri biriktirerek iş yerini müze haline çevirdi.
Karşıyaka Mahallesi’nde bulunan iş yerinde babasından kalma eşyaları merak ederek onları biriktirme kararı alan 47 yaşındaki Zekai Göç, iş yerinin büyük bir bölümünü antika eşyalarla doldurarak müze haline çevirdi. Göç’ün adeta bu merakı çevredekilerin de şaşkınlığına yol açarken iş yerine gelen ziyaretçilerin ise en çok müze ziyareti için geldiği öğrenildi.
İş yerinde bazılarını tanıdıklarından temin ederek, bazılarını da eski kültüre sahip çıkmak ve korumak adına satın alarak topladığı antika eşyalarla dolduran Zekai Göç, ilk olarak babadan kalma bazı antikalarla bu meraka başladığını, daha sonra zamanla merakının arttığını ve topladığı antikaların neredeyse iş yerine sığmaz hale geldiğini belirtti.

"Nerede eski eşya görsem gidip alıyorum"
Eski eşyaları merak ederek her yerden topladığını söyleyen Zekai Göç, "Babamın, dedemin ve dedemin babasının kullandığı büyüklerden kalma köyde kullandıkları eserler vardı. Onları babam eski binasında, köydeki evinde sergiliyordu. Daha sonra biz bu evi yıkıp yerine başka bir ev yapmak zorunda kaldık. O esnada babam bu eski eşyaları köyde bir yerde sergiliyordu. Bende babama bunu bizim iş yerimize götürelim. Orada bir yer yapalım, orda sergileyelim diye söyledim. Babam da ikna oldu. Daha sonra bu eşyaları buraya getirdik ve burada sergilemeye başladık" dedi.

"150 ve 300 yıllık antika eşyalarımız var"
İş yerinde eski antikaların çok olduğunu söyleyen Göç, "Her gün buraya gelen arkadaşlar var. Eşinden dostundan burayı duyan herkes gördüklerinde hayran kalıyor. 300 yıllık, 150 yıllık malzemelerimiz var. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyoruz. Müzemizin içinde yaklaşık 150 parça malzememiz var. Ama biz bunu daha ileri doğru götüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

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