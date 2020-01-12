Antika halıları ilmek ilmek yeniden dokuyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Antika halıları aslına uygun olarak onarıp kullanılabilir hale getiren 33 yıllık zanaatkar Ahmet Bayraktar, Uzak Doğu ve Avrupa ülkelerindeki fuar ve sergilere katılarak, Türk ipek halılarını dünyaya tanıtıyor.

Cağaloğlu Bab-ı Ali Çarşısı'ndaki atölyede, yüzlerce yıllık ipek halılar ve kilimler, aslına uygun olarak onarılıyor. Son halı ve kilim tamircilerinden biri olan Bayraktar, memleketi Aksaray'da kız kardeşlerinin evde halı dokumasından etkilenerek hobi olarak başladığı halı tamirciliğini, İstanbul'a yerleşmesiyle meslek haline dönüştürdü.

Çırak olarak başladığı halı tamirinde usta olan, daha sonra çalıştığı atölyeyi devralan Bayraktar, yurt dışından ve Türkiye'den getirilen antika halıların tamirini yapıyor.

Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ipek halı tamirinde Türkiye'de yetişmiş son zanaatkarlardan biri olduğunu belirterek, bunun geleneksel sanatlar açısından acı bir durum olduğunu ifade etti.

İyi bir halı tamiri ustası olmak ve kalite iş yapmak için mesleği sevmek gerektiğinin altını çizen Bayraktar, halı tamirinin sabır isteyen incelikli bir iş olduğunu anlattı.