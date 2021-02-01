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Antika hırsızı yakalandı

01.02.2021 16:51 | Son Güncelleme:
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Antika hırsızı yakalandı

Şanlıurfa’da bir evden yaklaşık 40 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı.

Şanlıurfa’da bir evden yaklaşık 40 bin lira değerinde antika eşya çalan şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçesine bağlı Dedeosman Mahallesi’ndeki bir evde yaşandı. Evde antika bakır tabak ve tepsilerin de aralarında olduğu 40 bin liralık eşyanın çalındığı ihbarı üzerine polis çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, taksi ile mağaralar bölgesine gittiği tespit edilen şüphelinin kimliğini belirledi. Ekipler, düzenlenen operasyonla adı açıklanmayan hırsızlık şüphelisini yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, çalınan antika eşyalar ise sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Antika hırsızı yakalandı

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