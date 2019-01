Antika Pazarı'nda Osmanlı mücevherlerine yoğun ilgi

Hande NAYMAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR’de her ayın ikinci haftası açılan Antika ve Koleksiyon Pazarı, vatandaştan yoğun ilgi görüyor. İhtişamlı mücevherlerden yüz yıllık yemek takımlarına, pikaplardan saat koleksiyonlarına antika değeri taşıyan her türlü objenin sergilendiği pazar, tarihi değeri olan birçok eşyayı İzmirlilerle buluşturuyor. Pazarda en büyük ilgi, 16 bin TL değerindeki 1 kıratlık elmas yüzüğe gösterildi. İzmir Karaca Sineması’nda her ayın ikinci haftası açılan Antika ve Koleksiyon Pazarı, vatandaştan yoğun ilgi görüyor. 45 farklı standın bulunduğu pazarda, ihtişamlı mücevherlerden yüz yıllık yemek takımlarına, pikaplardan saat koleksiyonlarına kadar antika değeri taşıyan her türlü obje sergileniyor. Geçen yıl Ocak ayından beri düzenlenen pazarda İzmir ve çevresinden gelen koleksiyonerler ürünlerini sergileyerek, tarihi değeri olan birçok eşyayı satışa sunuyor. Aynı zamanda Ayvalık Bit Pazarı orginazatörü olan Antika ve Koleksiyon Pazarı’nın organizatörü Deniz Tuhan Erbak, "Ayvalık’taki sistemi İzmir’e yakışacak şekilde buraya uyarladık. Geçen yıl ocak ayından beri yapıyoruz ancak nisan ayından sonra yazın organizasyona ara veriyoruz çünkü yazlık yerlere giden vatandaşlar çoğunlukta oluyor. Bu yıl eylül ayında başladık mart sonuna kadar da devam edeceğiz. Antika Pazar, her ayın ikinci pazarı kuruluyor. Burada 45 farklı stantımız var genel olarak İzmir ve çevresindeki ilçe ve illerden gelen esnafımız var. Antika değeri olan her şey sergileniyor. İzmirliler yoğun ilgi gösteriyor. Antika ve koleksiyon, tarih sevgisi olan kesime hitap ediyor" dedi. MOZAİK HEYKELLERİNİ SERGİLEDİ Antika Pazarı’nı oldukça samimi ve sıcak bir ortam olarak değerlendiren heykeltıraş Fergül Yücel, "İsveç ve Londra’da bu tarz pazarlara sıklıkla gidiyorum. Yurt dışında oldukça yaygın. Ancak İzmir’de kendi kültürüne karşı sanat objelerine yönelik bir çekingenlik var. Bunu böylesi antika pazarlarının kıracağını düşünüyorum. Çocuklarıyla pazar gezisine çıkan vatandaş, sanat eserleriyle tanışma fırsatı bulacak, hem de artcraft ve antika ürünleri denilen kumaşı, metali ve cam işlerini görecek. Oldukça heyecan verici bir şey. İzmir için bu kültürel bir ifade. Buradan yerel yöneticilere sesleniyorum; Lütfen bu tarz sergilere destek versinler. Hem turizmi artırır, hem sanata sevgiyi artırır hem de kapalı mekanlardan, galerilerden uzaklaştırır. Benim kendi ürettiğim bronz küçük heykelleri, seramik, mozaik işleri sergiliyorum. Bir taraftan da bana ilham veren objeler topladım. Özellikle kuşlara ve güvercinlere çok merakım var. Bunlardan aldığım enerjiyle sanatsal işlerimi yapıyorum. Biraz da başkalarına ilham vermesi için ürünleri sergilemeye başladım çünkü artcraft el sanatları sanatla kardeştir. Herkes sanatla uğraşırsa, gelecek çok güzel olur" dedi. EL OYMASI TAKILARA İLGİ Osmanlı mücevherlerinin yoğun ilgi gördüğünü söyleyen antikacı Serkan Çıtakçı, "Tezgahımızın en değerli ürünü olan tamamı el yapımı eski Osmanlı tarzında yüzüğü 16 bin TL’den satışa sunuyoruz. 1 kırat elmas olan bu yüzük, vatandaştan da yoğun ilgi görüyor. Modern olan modeller müşteri tarafından tercih edilmiyor. 'Kimyo' denilen deniz kabuğu üzerine işlenen figürler de müşterilerden yoğun ilgi görüyor. El oymasından yapılan bu ürün çok nadir bulunuyor ve oldukça kıymetli. Bu modellerin bazılarını kolye, yüzük şeklinde satıyoruz ancak orijinal olan bulunamayacağı için satılık değil. Deniz kabuğu figürleri de 400 TL’den satılıyor" diye konuştu.