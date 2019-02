Antika Pazarı’nda vintage kıyafet akımı

Hande NAYMAN- Şengüler YEŞİL/İZMİR, (DHA)- İZMİR Konak’ta her pazar kurulan Antika ve Koleksiyon Pazarı’nın yeni gözdesi 'vintage' olarak adlandırılan eski moda giysiler oldu. Son dönemde oldukça popüler olan vintage giysileri uygun fiyatlı temin etmek isteyen gençler Antika ve Koleksiyon Pazarı’na yoğun ilgi gösteriyor.

İzmir'in Konak İlçesi, Ege Mahallesi’nde 4 bin metrekare alan üzerinde her pazar açılan Antika ve Koleksiyon Pazarı, İzmirlilerden yoğun ilgi görüyor. Antika ürünlerden saatlere, giysiden ev eşyasına, kitaplardan elektronik ürünlere kadar akla gelecek her şeyin bulunabileceği pazar, antika tutkunları, ikinci el meraklıları ve alışveriş yapmak isteyen vatandaşların ortak noktalarından biri haline geldi. Öte yandan ailesiyle birlikte farklı bir pazar günü geçirmek isteyen vatandaşlar da burayı ziyaret ediyor.

VINTAGE GİYSİLER GENÇLERİN İLGİ ODAĞI

Antika ve Koleksiyon Pazarı’nda son dönemde oldukça popüler olan vintage giysiler ise gençlerin ilgi odağı. Vintage kıyafet akımına ayak uyduran gençler, pazarda 1 TL’ye gömlek, 100 TL’ye ayakkabı bulabiliyor. Antika ve Koleksiyon Pazarı’na ilk kez geldiğini söyleyen Beyza Balta "Burada eski dönemleri yansıtan çok güzel ürünler var. Hem de fiyatları oldukça hesaplı. Arkadaşımla beraber bugün oduncu gömleği, çanta, kitap ve rozet aldım ve hepsi için toplam 20 TL ödedim" dedi. Pazarda ilgisini en çok antika kupaların çektiğini dile getiren Cemre Öz, "Buraya ikinci gelişim ve geçen hafta geldiğimde çok fazla şey almıştım. Fiyatların daha uygun olması için erken saatte gelmek gerekiyormuş ama ben Aydın’dan geldiğim için biraz gecikiyorum. Pazarda eski antika kupalar, eski saatler çok ilgimi çekiyor. Aynı zamanda bizim için güzel bir pazar aktivitesi oluyor" dedi.

OSMANLI VE TÜRK PARALARI DA İLGİ GÖRÜYOR

Antika ve Koleksiyon Pazarı’nda Türk ve Osmanlı paralarını içeren koleksiyon sergileyen Halil Kara, "Önce hobi olarak başladı, daha sonra satın alarak koleksiyonu geliştirdim. Türkiye’ye ait kullanılmış bütün paralar var ve Osmanlı döneminde kullanılan altın, gümüş, bronz paralar da mevcut. Özellikle 40 yaşını aşkın kişiler bu paraları gördüğünde duygulanıyorlar ancak gençler de ilgi gösterip satın alıyor. Gençlerin de para koleksiyonu yapmasının iyi bir alışkanlık olduğunu düşünüyorum. 10 yaşındaki bir çocuk bile alabiliyor. Pul merakı fazla kalmadı ama para merakı hala var. Fiyatları ise 1 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Özel günlerde basılan paraların değeri ise daha fazla. Paraların dışında eski döneme ait saatlerin de satışını yapıyoruz. Saatlerin fiyatları ise 20 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Bu saatler şuanda oldukça popüler, aynı modellerin yeni üretimleri de var" dedi.

'HER PAZAR GELİYORUZ'

Antika ve Koleksiyon Pazarı için Manisa’dan geldiğini söyleyen Barış Yüksel, "Neredeyse her pazar eşimle birlikte geliyoruz. Ev için ihtiyacımız olan ne varsa burada bulabiliyoruz. Şu anda led ışıklar aramak için geldik. Burada bulduklarımızın aynıları internette de var ancak fiyatları çok yüksek. Bizim için burası keşfedilecek bir yer gibi" diye konuştu.