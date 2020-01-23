Antika sobalar ustanın elinde hayat buluyor

İSTANBUL (AA) - LALE BİLDİRİCİ BÜYÜKKARAKAYA - Dolmabahçe ve Yıldız sarayları, Atatürk Köşkü gibi tarihi mekanlardaki antika sobaların tamirini yapan 40 yıllık usta İsmail Uçaroğlu, Osmanlı'dan günümüze kalan antikaları aslına uygun restore ediyor.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde sarayları, köşkleri, yalıları ısıtan Avrupa'dan ithal edilen çinili antika sobalar, Fatih'te Horhor Antikacılar Çarşısı'ndaki atölyede tamir edilerek, orijinaline uygun hale getiriliyor. 18. ve 19. yüzyıla ait Fransız ve Alman yapımı, üzerinde motifler bulunan bu sobalar Osmanlı dönemine tanıklık ediyor. Aksesuarlarıyla da dikkati çeken antika sobaları tamir eden son ustalar arasında yer alan İsmail Uçaroğlu, atölyesinde AA muhabirine konuştu.

İstanbul Kuledibi'nde antika dükkanı olan babası Sabri Uçaroğlu'ndan öğrendiği mesleği devam ettiren 48 yaşındaki Uçaroğlu, "Rahmetli babam bu işi bana verirken, 'Oğlum İsmail sana güzel bir meslek bırakıyorum. O da altın bileziktir. Sen de bu mesleği kardeşin Halit'e bırakacaksın ve sonra da oğluna öğreteceksin' dedi. Babamın sözünü tuttum ve bunu iddialı olarak söylemek istiyorum, Türkiye'de biz tekiz ve bu işin sırrı bize ait. Bu mesleğin sırrını sadece kardeşim ve oğlumla paylaşıyorum." diye konuştu.