HABER

Antika tutkunu berber

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 10:24 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 17 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (31), tarihe olan merakını iş yerine taşıdı.

Antika tutkunu berber

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Ula ilçesinde, 17 yıldır berberlik yapan Ali Tiriç (31), tarihe olan merakını iş yerine taşıdı. Tiriç, berber dükkanında 1940 yılından önce kullanılan tıraş malzemeleri başta olmak üzere, tedavülden kalkan paralar ve eski radyoları sergiliyor.
Ula'nın sakin şehir unvanlı mahallesi Akyaka'da berberlik yapan ve mesleğe başladığı günden beri antika eşyalara meraklı olan 1 çocuk babası Ali Tiriç, iş yerini müzeye çevirdi. Cumhuriyet Caddesi'nde mesleğini sürdüren Tiriç, müşterilerine elektronik aletlerin yanı sıra, eski berber malzemelerinin bulunduğu nostaljik dükkanda tıraş olma imkanı sunuyor.
Bulduğu tarihi eşyaları satın alarak 9 yıl önce Akyaka'da açtığı berber dükkanında sergilemeye başladığını belirten Tiriç, yaz sezonunda tıraş olmak için gelen yerli ve yabancı turistlerin, sergilenen eski eşyaları satın almak için girişimlerde bulunduklarını söyledi. Tiriç, "1940'lı yıllarından önce meslek büyüklerimizin kullandığı malzemeler ilgimi çekiyor. Günümüzde artık teknolojinin gelişmesi ile bunlar kullanılmıyor. Kullanılmayan tıraş malzemelerini toplamaya başladım. Bu merakımı bilen vatandaşlar da ellerinde bulunan eski eşyaları getiriyor. Eski tıraş malzemelerini iş yerimde sergilememin nedeni, bu mesleğin nerelerden nereye geldiğini göstermek. Yaz sezonunda tıraş olmak için gelen özellikle yabancı turistler, bu eşyalardan satın almak istiyor. Ancak benim satmak gibi bir niyetim yok. Aksine elinde eski tıraş malzemesi olan vatandaşlarımız varsa almak istiyorum" dedi.
TEDAVÜDEN KALKAN KAĞIT PARALARI DA SERGİLİYOR
İş yerinde tedavülden kalkan kağıt Türk paralarının da bulunduğunu belirten Tiriç, "Kağıt para koleksiyonuna hobi olarak başladım. Camekan içinde kağıt eski paraları gören vatandaşlar, kendi ellerindekileri getirmeye başladılar. Paraların üzerinde kimin tarafından verildi ise onun ismi yazılı. Tedavülden kalkmış bin lira da var, 10 milyon lira da var. Bunun yanında gelen yabancı müşteriler de ellerindeki paralardan bırakıyor. Bugün kullanılmayan, fakat çok değerli olduğunu bildiğim radyolar da var. Özellikle lambalı radyoyu yüksek paralar vererek almak isteyen müşterilerim oldu. Ben satmak yerine olanları satın almak istiyorum" diye konuştu.
DİŞ ÇEKİM PENSESİ DE VAR
Berber Ali Tiriç, eskiden berberlerin diş çekimi ve iğne de yaptığını belirterek, "Sergilenen eski tıraş malzemeleri arasında ustura, makas, el makinesi, saç yıkama tası, süngü, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın ambleminin bulunduğu antika kol saati, enjektör, av tüfeği, kömürlü ütü, fotoğraf makineleri, pirinç koku şişesi ve diş çekim pensesi de var. Berberler geçmişte hem diş çekimi, hem de iğne yapıyormuş. Bu malzemeler de işyerimde sergileniyor. Tarihi değeri olan eşyaları toplamaya ve işyerimde sergilemeye devam edeceğim" dedi.

FOTOĞRAFLI

Antika tutkunu berberAntika tutkunu berberAntika tutkunu berberAntika tutkunu berber

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
Ankara'da ByLock operasyonuAnkara'da ByLock operasyonu
İÜ-Cerrahpaşa’da bir amfiye Mehmet Akif Ersoy’un adı verildiİÜ-Cerrahpaşa’da bir amfiye Mehmet Akif Ersoy’un adı verildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Devler Ligi'nde Ronaldo destanı! Tarih yazdı

Haberi duyan bankaya koştu!

Haberi duyan bankaya koştu!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Başkent'te silah sesleri! Bekçilere kurşun yağdırdılar!

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

Bunca zamandır böyle yaşamış! Gerçek röntgende ortaya çıktı

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

İlginç diyalog! 'Git eniştemin yanında dur'

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

Balta, taş, sopa ve silahlar havada uçuştu!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

THY'den Boeing 737 Max kararı

THY'den Boeing 737 Max kararı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

Bakırköy'de dehşet saçan o sürücünün 32 yıl hapsi istendi

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den fırtına uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İzmir'de metro inşaatında göçük: 2 işçi enkaz altında

İşçiler enkaz altında kaldı!

Diyarbakır'da ele geçirildi! Dünyanın en pahalılarından biri

Diyarbakır'da ele geçirildi! Değeri bilinmiyor

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan'da başlıyor!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Ankara'da ByLock operasyonu

Ankara'da ByLock operasyonu

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

5 araca çarpan kamyon beyaz eşya deposuna daldı: 2 ölü, 1 yaralı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset başkasına ait çıktı

Adana'da akılalmaz olay! Suriyeli ailenin sahip çıktığı ceset...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.