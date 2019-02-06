HABER

Antika tutkusuyla 2 bin eski eşya topladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.02.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kayseri'de 61 yaşındaki Ahmet Tuz, antikaya merakı dolayısıyla bugüne kadar biriktirdiği 2 bine yakın eski eşyayı, demir atölyesinin bir bölümünde sergiliyor - Ahmet Tuz: - "Yaşım 61 olmuş ama arkamda iz bırakmak istiyorum. Buradaki eserlerin bugün için değeri olmayabilir ama gelecek için önemi var"

KAYSERİ (AA) - ERGÜN HAKTANIYAN - Kayseri'nin İncesu ilçesinde hayatını sürdüren 61 yaşındaki Ahmet Tuz, eskiye duyduğu özlem nedeniyle başladığı antika biriktirme merakı sayesinde yaklaşık 2 bin eski eşya topladı.

İncesu Eski Sanayi Bölgesi'nde demir doğrama atölyesi bulunan Tuz, ailesinin maddi durumunun yetersiz olması nedeniyle çocukluğunda yaşadığı sıkıntıların da etkisiyle antika ve eski eşyalara ilgi duymaya başladı.

Tarım ve el aletleri, mutfak ve giyim eşyaları, çeşitli araç ve gereçlerden oluşan koleksiyonunu atölyesinin bir bölümünde sergileyen Tuz, bunlara gözü gibi bakıyor.

Ahmet Tuz, geçmişte yaşadığı acıların atölyesindeki eşyaları biriktirmesinde etkili olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomik durumu iyi olmayan ailem, tandır hedirgeci temin etmek istemiş. Bu aleti varlıklı bir aileden almışlar. Hedirgeci kullanma karşılığında bir süre çalışmak zorunda kalmışlar. Babam vefat edince annem bu durumu bana anlattı ve bu olay beni çok etkiledi. Bunun dışında çocukken giydiğim bir ayakkabım vardı. O dönem ayakkabı çok zor bulunurdu. Giydiğim ayakkabıya komşular 'yamyam' adını vermişti. Üstü deri kaplı, altı araba tekerinden olan bu ayakkabıyı 6 ay boyunca giydim ve ayağımda yaralar meydana geldi. Kış gelince bir vatandaş bana ayakkabı aldı. Ben de o dönemden yola çıkarak çocukken giydiğim ayakkabının benzerini bulmak için iki sene uğraştım. Ailemin temin edemediği tandırda kullanılan aleti de yaptım. Çocuklarım bundan ders çıkartsın istedim. Şimdi antika eşyalarla atölyem doldu. Mesleğime de devam edeceğim."

- "İz bırakmak istiyorum"

Komşuları ve çevresindeki arkadaşlarının da eski eşya getirdiğini vurgulayan Tuz, bu eşyaları ömrünün sonuna kadar koruyacağını belirtti.

Üniversite, lise ve ilkokul öğrencilerinin zaman zaman atölyesine gelerek eski eşyaları incelediğini aktaran Tuz, "Topluma faydalı olmaya uğraşıyorum. Yaşım 61 olmuş ama arkamda iz bırakmak istiyorum. Buradaki eserlerin bugün için değeri olmayabilir ama gelecek için önemi var." diye konuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yardım isteyen Tuz, oğluyla topladığı ve atölyesinde bulunan yaklaşık 2 bin eser için müze oluşturulmasını talep etti.

Ahmet Tuz'un oğlu Mehmet Tuz da eski eşyalar için atölyede daha geniş alan ayıracaklarını belirterek, geçmişin izlerini görmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu söyledi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
İstanbul'da yağmur etkili oluyor İstanbul'da yağmur etkili oluyor 
Antalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisiAntalya'nın 5 ilçesinde fırtına ve hortum beklentisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
antika Kayseri

En Çok Okunan Haberler

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Karar Resmi Gazete'de! 9 bin 500 kişi alınacak...

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Galatasaray'daki Domagoj Vida gerçeği

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Dalyan'dan çıkıyor! Suriye ve Mısır'a ihraç ediliyor

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Müjdeyi bakan verdi! Erdoğan o kararnameyi imzaladı!

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

Meteoroloji'den yeni uyarı! Okullar tatil edildi, alarma geçildi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sevgililer gününe özel aşk dolu eşsiz bir hediye Altınbaş’ta sizleri bekliyor.

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

Sedat Peker hakkında soruşturma başlatıldı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

HDP’li başkan adayı seçim bürosu açılışında gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir anda evin holü çöktü! Anne-kızı komşuları kurtardı

Her şey bir anda oldu! Sesi duyan oraya koştu

Yerel seçim öncesinde merak ediliyordu! Vali, 'Çok mutluyuz' diyerek açıkladı

Seçim öncesi merak ediliyordu! Vali 'Çok mutluyuz' dedi açıkladı

Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

Bu kez polis, hırsız oldu! Pazar yerinde şaşırtan görüntüler

Manyetik Kuzey Kutbu Rusya'ya ilerliyor! 'Tahmin edilenden çok daha hızlı'

Bilim insanlarının açıklayamadığı olay! 'Kaosa hazır olun'

Diyarbakır'ın iki ilçesinde sokağa çıkma yasağı! Operasyon hazırlığı...

İki ilçede sokağa çıkma yasağı!

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

İstila ettiler! Marmara denizinde korkutan görüntü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.