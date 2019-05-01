Antikapitalist Müslümanlardan Saraçhane Parkı'nda 1 Mayıs kutlaması

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-ANTİKAPİTALİST Müslümanlar grubu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Fatih Camii'nde toplanarak 1977 1 Mayıs'ında hayatını kaybeden işçiler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Camii'nde toplanan 30 kişilik grup gıyabi cenaze namazının ardından 'Mülk Allah'ındır' yazılı pankart açarak kortej eşliğinde Saraçhane Parkı'na doğru yürüyüşe geçti. Yürüyüş boyunca, 'Allah, Ekmek, Özgürlük' sloganı atarak Saraçhane Parkı'na giriş yapan grup adına Hadiye Yolcu'nun basın açıklamasını okudu.
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