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Antikor ilaçları COVID ile mücadelede umut veriyor

26.01.2021 22:56 | Son Güncelleme:
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Antikor ilaçları COVID ile mücadelede umut veriyor

Eli Lilly‘nin geliştirdiği antikor ilacının, COVID-19 ile mücadelede hastaneye kaldırılma ve ölüm riskini yüzde 70 oranında azalttığı belirlendi.

Umut vaat eden bir diğer antikor ilacı ise Regeneron’un geliştirdiği ilaç.Yürütülen en son bilimsel çalışmalar, antikor bazlı ilaçların COVID-19 ile mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çalışmalara göre, söz konusu ilaçlar, hastaların hastaneye gitmek zorunda kalmamasını ve enfekte olmamış bazı kişilerde hastalığın engellenmesini sağlayabiliyor.

Uluslararası ilaç şirketi Eli Lilly tarafından Salı günü yapılan açıklamada, iki sentetik antikordan oluşan kombinasyona sahip ilacın, koronavirüs testi pozitif çıkan yüksek risk grubu hastalarında hastaneye kaldırılma ve ölüm riskini yüzde 70 oranında azalttığı belirtildi.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’nda profesör olarak görev yapan Stephen Evans, sonuçların "çok cesaretlendirici" olduğunu söyledi. Evans, "Bunlar, virüs kapıldıktan hemen sonra, vücutta henüz hasar oluşmamışken, hastalığın ilk evresinde işe yarayan ilk anti-viral ilaçlar" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma kapsamında gerçekleşen 10 ölümün tümü, antikor değil plasebo alan hastaların olduğu grupta gözlendi.

Öte yandan ilaç şirketi Regeneron Pharmaceuticals da, sürmekte olan bir araştırmasıyla ilgili açıklamada bulundu. Şirket faz 3 aşamasındaki REGEN-COV isimli antikor ilacının pasif aşı olarak kullanımı ile ilgili olarak ilk sonuçlarının olumlu olduğunu açıkladı.

Şirket, test ettikleri antikor ilacının, COVID-19 tanısı konan hastaların evlerini paylaştıkları kimselerde semptomatik enfeksiyonları tamamıyla önlediğini belirlediklerini söyledi.

Ancak Regeneron'un tespiti, henüz çalışma kapsamında deneye tâbi tutulması planlanan hastaların dörtte biri üzerinden elde edilen sonuçları baz alıyor. Araştırmanın nihai sonuçlarının yılın ikinci çeyreğinde elde edilmesi bekleniyor.

İki şirket tarafından elde edilen sonuçlara ilişkin şirket dışından bilim insanları tarafından henüz bağımsız bir inceleme yapılmadı.

Antikorlar, vücutta virüse yapışarak hücreleri enfekte etmelerini engelleyen proteinler. Ancak antikorların etkili olması için, enjeksiyon veya aşılamadan sonra birkaç hafta geçmesi gerekiyor.

Almanya günler önce, COVID-19 tedavisinde antikor ilacı kullanan ilk AB ülkesi olacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Jens Spahn, Almanya'nın 400 milyon euro karşılığında 200 bin doz antikor ilacı satın aldığını söylemişti.

AP,AFP/BÜ,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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