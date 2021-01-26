Antikor ilaçları COVID ile mücadelede umut veriyor

Umut vaat eden bir diğer antikor ilacı ise Regeneron’un geliştirdiği ilaç.Yürütülen en son bilimsel çalışmalar, antikor bazlı ilaçların COVID-19 ile mücadelede etkili olduğunu ortaya koydu. Çalışmalara göre, söz konusu ilaçlar, hastaların hastaneye gitmek zorunda kalmamasını ve enfekte olmamış bazı kişilerde hastalığın engellenmesini sağlayabiliyor.

Uluslararası ilaç şirketi Eli Lilly tarafından Salı günü yapılan açıklamada, iki sentetik antikordan oluşan kombinasyona sahip ilacın, koronavirüs testi pozitif çıkan yüksek risk grubu hastalarında hastaneye kaldırılma ve ölüm riskini yüzde 70 oranında azalttığı belirtildi.

Londra Hijyen ve Tropik Tıp Okulu’nda profesör olarak görev yapan Stephen Evans, sonuçların "çok cesaretlendirici" olduğunu söyledi. Evans, "Bunlar, virüs kapıldıktan hemen sonra, vücutta henüz hasar oluşmamışken, hastalığın ilk evresinde işe yarayan ilk anti-viral ilaçlar" değerlendirmesinde bulundu.

Çalışma kapsamında gerçekleşen 10 ölümün tümü, antikor değil plasebo alan hastaların olduğu grupta gözlendi.