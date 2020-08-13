Antikor İlaçları Yüzde Yüz Etkili mi?

Corona virüsüne karşı güvenli ve etkili bir aşının geliştirilip onay alması zaman alacak. Bu nedenle şirketler, bağışıklık sisteminin antikor üretmeyi öğrenmesini beklemeden virüse karşı anında savaşacak antikorları üreten ilaçları test ediyor. Peki bu ilaçların kullanımında ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir?

Antikorlar enfeksiyon sırasında vücudun ürettiği bir protein. Bu proteinler virüse tutunarak virüsün yok edilmesini sağlıyor. Ancak virüse karşı savaşacak etkili antikorlar aşılama ya da enfeksiyondan ancak bir ya da iki ay sonra oluşuyor.

Laboratuvar ortamında ve hayvanlar üzerinde yapılan testlerde Corona virüsüne karşı en çok işe yaradığı görülen ilaçların derişik versiyonlarının kullanılması bu süreci kısaltıyor.

Bu ilaçların bir ay ya da daha uzun süre etkili olduğu, yüksek enfeksiyon riski taşıyan kişilere geçici bağışıklık sağladığı belirtiliyor. Bu nedenle etkilerinin kanıtlanması ve umulduğu gibi bir aşının bulunmaması halinde, bu ilaçların daha yaygın şekilde kullanılması gündeme gelebilir.