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Antikor testi nedir? Antikor testi neden yapılır?

21.12.2020 13:49 | Son Güncelleme:
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Antikor testi nedir? Antikor testi neden yapılır?

Antikor testi son zamanların en çok tercih edilen tanı koyma aracıdır. Hem evde hem de laboratuvar ortamında yapılabilen testler, 15 dakikadan 5 güne kadar değişen süre içerisinde sonuçlanabilir. Peki antikor testi neden yapılır?

Antikor testi kişinin kanında antikoru aranan hastalığı geçirip geçirmediğini ortaya koymaktadır. Kişilerden alınan kan örneği ile yapılan antikor testleri, IgM, IgG ve IgE gibi farklı türlere sahiptir. Siz de antikor testi ne işe yarar, merak ediyorsanız tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

ANTİKOR NEDİR?

Tıp dilinde adı immünoglobulin olan antikor, vücuttaki yabancı maddelerle savaşır ve bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Y şeklinde benzerler ve aslında birer proteindirler.

Vücuda giren yabancı maddeler, kimi zaman bakteri, kimi zaman virüs veya herhangi bir kimyasal olabilir ve bunların tamamına antijen adı verilir. Y şeklindeki savaşçı antikorların her biri vücuda giren antijenler için üretilir ve hepsi eşsiz bir yapıya sahiptir ve yabancı maddenin sahip olduğu yapıyı tanımakla görevlidir. Bu sayede antikorlar, yabancı maddeleri vücuttan dışarı atmak için onlara bağlanarak, bağışıklık sistemini korumak amacıyla yapı oluştururlar.

ANTİKOR TESTİ NEDEN YAPILIR?

Tıp dilinde seroloji testi olarak bilinen antikor testinde, alınan kan örneği incelenerek, içeriğinde antikor olup olmadığına, eğer varsa miktarının ne kadar olduğuna bakılır. Kimi testler sadece bir tür antikora odaklı olarak çalışır. Günümüzde ise en çok yapılan antikor testleri arasında IgE, IgM ve IgG bulunmaktadır. Peki antikor testi neden yapılır? İşte bu testin en bilinen yapılış sebepleri:

  • Vücutta belirlenen enfeksiyonun seyrini takip etmek
  • Kişinin belirli mikroorganizmaya dair geliştirdiği bağışıklığı değerlendirmek
  • Kişinin bulaşıcı bir antijenle karşılaşma durumunda mevcut hali değerlendirmek
  • Nakil olan bir organın vücut tarafından kabul edilmemesinin veya kan nakli reaksiyonunun nedenlerini araştırmak
  • Karaciğer hastalıkları, hepatit, otoimmün bozukluklar, alerji, frengi, HIV, tiroid veya lupustan kaynaklanan sorunları teşhis etmek

    ANTİKOR TESTİ KİMLERE YAPILIR?

    Antikor testleri genellikle vücudunda bir antijen bulunduğu tahmin edilen kişilere yapılır. Bu antijenler, virüs, bakteri veya kimyasal olabilir. Örneğin; lenfatik ve dolaşım sistemlerinde tespit edilen bulaşıcı hastalıkların teşhisi ve kişinin bağışıklığının durumunun değerlendirilmesi için IgM antikor testi yapılır.
    IgG antikor testi ise, bulaşıcı bir hastalık ile karşı karşıya kalan kişilerin hastalığının tanısının konulması, hastalığın takibi ve bağışıklığının durumu hakkında bilgi almak amacıyla için yapılır.

Çölyak hastalığını teşhis etmek ve bağışıklık sisteminin yetersiz kalmasının değerlendirilmesi gereken durumlarda ise IgA antikor testi uygulanır.

ANTİKOR TESTİ NASIL YAPILIR?

Antikor testleri hakkında ne çok merak edilen konular arasında, “Antikor testleri neden ve kimlere yapılır?” soruları ilk sıralarda yer alırken, diğer merak edilen önemli konu ise “Antikor testi nasıl yapılır?” sorusu olmaktadır. Pek çok kişi doktorunun böyle bir test istemesinin ardından testin yapımı konusunda biraz endişe duysa da bu testler oldukça kolay uygulanabilir şekilde üretilmiştir.

Antikor testinin uygulanabilmesi için iki yöntem mevcuttur. Bu yöntemlerden ilki kişilerin evlerinde de uygulayabileceği hızlı tanı kitleridir. Bu kitlerden sonuç öğrenebilmek için sadece 15 dakika süre yeterli olacaktır. Test yapmak isteyen kişiden kan örneği alınır ve kit üzerindeki panele yerleştirilir. Testin içeriğindeki kimyasallar kısa süre içinde kan örneği içindeki antikorları tespit eder ve sonuç ekranında testin neticesi belli olur. Testin sonucunda çizgi oluşabilir ya da hiçbir şey görünmez. Eğer çizgi oluşmamışsa testiniz negatif çıkmış demektir.

Antikor testi yaptırmak için diğer yöntem ise laboratuvar ortamıdır. Alınan kan örnekleri laboratuvarda titizlikle incelenir. Sonuç alma süresi ise 3-5 gün civarında değişir.

ANTİKOR TESTİ GÜVENİLİR Mİ?

Antikor testleri özellikle Covid-19 hastalığının yayılmasından sonra oldukça talep görür bir hale gelmiştir. Ancak pek çok kişinin aklında bu konu özelinde “Antikor testi güvenilir mi sorusu?” yer almaktadır. Bu soruya cevap verebilmek için ilk önce testin hangi yöntemle yapıldığına bakmak gerekir.

Hızlı tanı kitleri yapılan testler oldukça kısa sürelerde sonuç vermektedir. Ancak burada akılda tutulması gereken şey şudur ki, bir virüsün vücuda girdikten sonra kuluçka süresi bulunmaktadır. Eğer bu süre tamamlanmadan test yapılırsa, vücudunuzda virüs bulunsa bile sonucunuz negatif çıkabilir. O nedenle bu çeşit antikor testlerinin en güvenilir yöntem olduğunu söylemek mümkün değildir.

Diğer yandan laboratuvar ortamında yapılan testlerin sonuç verme süresi uzun olsa da hızlı tanı kitlerinden daha güvenli sonuçlar elde edilir.

ANTİKOR TESTLERİ ÜCRETLERİ

Çoğunlukla doktor tarafından istenen antikor testlerinin kullanımı, pandemi nedeniyle günden güne artmaktadır. Bununla birlikte, hızlı tanı kitleri antikor testlerini kişinin kendi başına yapabilmesi olanağını da beraberinde getirmiştir. Bu nedenle de pek çok kişi son zamanlarda internet üzerinden antikor testi fiyat araştırması yapmaktadır.

Laboratuvar ortamında yapılacak antikor testleri için fiyatlandırma, başvurulan kuruluşun kendi fiyat politikasına göre değişir. Bu nedenle en doğru bilgiyi testi yaptırmak istediğini laboratuvar ile iletişime geçerek alabilirsiniz.

Diğer yandan tanı kiti şeklinde satışa sunulan antikor testlerini internet üzerinden sipariş verebilirsiniz. Yine almak istediğiniz kitin markası ve kalitesi de fiyat üzerinde değişikliğe neden olacaktır. 2020 yılında antikor testi kit fiyatları ortalama olarak 50 TL ile 150 TL arasında değişkenlik gösterebilmektedir.

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