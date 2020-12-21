Antikor testi nedir? Antikor testi neden yapılır?

Antikor testi kişinin kanında antikoru aranan hastalığı geçirip geçirmediğini ortaya koymaktadır. Kişilerden alınan kan örneği ile yapılan antikor testleri, IgM, IgG ve IgE gibi farklı türlere sahiptir. Siz de antikor testi ne işe yarar, merak ediyorsanız tüm detayları yazımızda bulabilirsiniz.

ANTİKOR NEDİR?

Tıp dilinde adı immünoglobulin olan antikor, vücuttaki yabancı maddelerle savaşır ve bağışıklık sisteminin bir parçasıdır. Y şeklinde benzerler ve aslında birer proteindirler.

Vücuda giren yabancı maddeler, kimi zaman bakteri, kimi zaman virüs veya herhangi bir kimyasal olabilir ve bunların tamamına antijen adı verilir. Y şeklindeki savaşçı antikorların her biri vücuda giren antijenler için üretilir ve hepsi eşsiz bir yapıya sahiptir ve yabancı maddenin sahip olduğu yapıyı tanımakla görevlidir. Bu sayede antikorlar, yabancı maddeleri vücuttan dışarı atmak için onlara bağlanarak, bağışıklık sistemini korumak amacıyla yapı oluştururlar.

ANTİKOR TESTİ NEDEN YAPILIR?

Tıp dilinde seroloji testi olarak bilinen antikor testinde, alınan kan örneği incelenerek, içeriğinde antikor olup olmadığına, eğer varsa miktarının ne kadar olduğuna bakılır. Kimi testler sadece bir tür antikora odaklı olarak çalışır. Günümüzde ise en çok yapılan antikor testleri arasında IgE, IgM ve IgG bulunmaktadır. Peki antikor testi neden yapılır? İşte bu testin en bilinen yapılış sebepleri: