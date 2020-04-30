Antikor testi nedir, koronavirüsle mücadelede ne kadar etkili bir yöntem?

Koronavirüs salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerin kaldırılması ve ikinci bir dalganın önlenmesi çabaları kapsamında son dönemde sıkça gündeme gelen konulardan birisi de antikor testleri.

Bazı ülkeler, antikor testleri yaparak yeni tip koronavirüse karşı bağışıklığı olan kişileri tespit etmeyi hedefliyor. Hatta kısıtlamaları kişi bazında bağışıklık durumuna göre kaldırmayı değerlendiren ülkeler de var.

Ancak, mevcut antikor testlerinin güvenilir olmadığı ve hatalı sonuçlar verebileceği uyarıları yapılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de geçen hafta yayımladığı bilgilendirme notunda, 24 Nisan 2020 tarihi itibarıyla yeni tip koronavirüse karşı vücutta antikor bulunmasının, kişileri bu virüse karşı bağışıklık kazandırdığı sonucuna varan herhangi bir çalışma olmadığını açıkladı.

Antikor testi nedir?

İnsanlar, hastalığa yol açan virüsler gibi yabancı bir patojene maruz kaldıklarında, vücutta kan ve dokularda yaşayan antikorlar üremeye başlar.

Bu proteinler, virüse yapışarak, kendisini kopyalamasını ve enfeksiyonun vücutta daha fazla yayılmasını engeller. Böylece virüsü yok eder.